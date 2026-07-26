أمانة عمّان تغلق نفق الملك طلال (الدوار الثالث) ليلاً لاستكمال مشروع الإنارة الذكية (LED)

خبرني - تبدأ أمانة عمّان الكبرى، اعتباراً من مساء اليوم، بإغلاق نفق الملك طلال (الدوار الثالث) أمام حركة السير القادمة من شارع عبد المنعم رياض باتجاه شارع الكروم، يومياً من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك لغايات استكمال أعمال إعادة تأهيل نظام الإنارة وتركيب وحدات الإنارة الذكية بتقنية LED داخل النفق.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة الرامية إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة أنظمة الإنارة في الأنفاق، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية وتحسين البيئة التشغيلية لمستخدمي الطريق.

وبينت الأمانة أن الإغلاق سيتم بإشراف دائرة عمليات المرور، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة السير المركزية، داعيةً السائقين إلى التقيد بالتحويلات المرورية المؤقتة والشواخص الإرشادية في موقع العمل، واستخدام المسارات البديلة خلال ساعات الإغلاق، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع.