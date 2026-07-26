*
الاحد: 26 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • أمانة عمّان تغلق نفق الملك طلال (الدوار الثالث) ليلاً لاستكمال مشروع الإنارة الذكية (LED)

أمانة عمّان تغلق نفق الملك طلال (الدوار الثالث) ليلاً لاستكمال مشروع الإنارة الذكية (LED)

  • 26 تموز 2026
  • 19:13
أمانة عمّان تغلق نفق الملك طلال الدوار الثالث ليلاً لاستكمال مشروع الإنارة الذكية LED

خبرني - تبدأ أمانة عمّان الكبرى، اعتباراً من مساء اليوم، بإغلاق نفق الملك طلال (الدوار الثالث) أمام حركة السير القادمة من شارع عبد المنعم رياض باتجاه شارع الكروم، يومياً من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك لغايات استكمال أعمال إعادة تأهيل نظام الإنارة وتركيب وحدات الإنارة الذكية بتقنية LED داخل النفق.

 

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة الرامية إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة أنظمة الإنارة في الأنفاق، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية وتحسين البيئة التشغيلية لمستخدمي الطريق.

 

وبينت الأمانة أن الإغلاق سيتم بإشراف دائرة عمليات المرور، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة السير المركزية، داعيةً السائقين إلى التقيد بالتحويلات المرورية المؤقتة والشواخص الإرشادية في موقع العمل، واستخدام المسارات البديلة خلال ساعات الإغلاق، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع. 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ضمن تحديث القطاع العام.. الأردن يفتتح آخر مراكز الخدمات الحكومية في غرب عمّان
ضمن تحديث القطاع العام.. الأردن يفتتح آخر مراكز الخدمات الحكومية في غرب عمّان
  • 2026-07-26 19:30
الأمين العام للامم المتحدة في الاردن الإثنين
الأمين العام للامم المتحدة في الاردن الإثنين
  • 2026-07-26 19:22
القبلان: مدونة الذوق العام ليست لتقييد الحريات.. بل لحماية قيم المجتمع
القبلان: مدونة الذوق العام ليست لتقييد الحريات.. بل لحماية قيم المجتمع
  • 2026-07-26 18:42
الصفدي ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد بالمنطقة وجهود استعادة التهدئة
الصفدي ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد بالمنطقة وجهود استعادة التهدئة
  • 2026-07-26 18:33
الحكومة تسرّع تطوير الشواطئ العامة في العقبة
الحكومة تسرّع تطوير الشواطئ العامة في العقبة
  • 2026-07-26 15:49
متى يُعفى السائق من المسؤولية في حوادث الدهس بالأردن؟
متى يُعفى السائق من المسؤولية في حوادث الدهس بالأردن؟
  • 2026-07-26 15:25