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الداخلية المصرية: ضبط هايدي زيدان وإحالتها لتقييم حالتها النفسية

  • 26 تموز 2026
  • 19:06
الداخلية المصرية ضبط هايدي زيدان وإحالتها لتقييم حالتها النفسية

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط صاحبة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو نُشرت عبر الحساب تضمنت، بحسب الوزارة، محتوى غير أخلاقي وترويج ادعاءات كاذبة بحق مؤسسات وشخصيات داخل مصر وخارجها.

أوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحبة الحساب، في إطار التحقيقات المتعلقة بالمقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الإجراءات القانونية اتُّخذت بحق المتهمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

ذكرت الوزارة أن أسرة صاحبة الحساب وتدعى هايدي زيدان أقرت بأنها تعاني من اضطرابات نفسية أثرت في سلوكياتها، وهو ما جرى إثباته ضمن مجريات التحقيق.

وأشارت إلى أن هذه الإفادة جاءت عقب ضبط المتهمة وسماع أقوال ذويها.

أعلنت وزارة الداخلية أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت عرض المتهمة على إحدى مستشفيات الطب النفسي لبيان مدى سلامة حالتها النفسية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية في ضوء نتائج الفحص الطبي.

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