إعلان نتائج المقبولين بالمكرمة الملكية لأبناء المتقاعدين العسكريين

خبرني - أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المتقاعدين العسكريين لعام 2025، وذلك بعد استكمال جميع مراحل التدقيق والمراجعة، بما يضمن أعلى درجات العدالة والشفافية في اختيار المستحقين.

وقالت المؤسسة، في بيان الأحد، إن عدد الشواغر المخصصة بلغ 100 شاغر، فيما وصل عدد الطلبات المقدمة إلى نحو 65 ألف طلب، ما يعكس حجم الإقبال الكبير على الاستفادة من المكرمة الملكية السامية وشدة المنافسة على الشواغر المطروحة.

وأضافت أن آلية المفاضلة اعتمدت على معايير واضحة وشفافة، شملت سنة التحاق ولي الأمر بالخدمة العسكرية، وسنة إحالته إلى التقاعد، وسنة تخرج المتقدم، إضافة إلى احتساب نقاط عن الإخوة غير المعينين من حملة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، شريطة أن يكونوا قد تقدموا بطلبات للاستفادة من هذه المكرمة لدى المؤسسة.

وأكدت أن جميع الطلبات خضعت لعمليات مراجعة وتدقيق متكررة وعلى أكثر من مرحلة، لضمان أعلى درجات الدقة والعدالة وصون حقوق جميع المتقدمين، مبينة أن المرشحين للتعيين لهذا العام سيخضعون لامتحان تقييم الكفايات وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، على أن تستكمل إجراءات تعيينهم من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، إن هذه المكرمة الملكية السامية تجسد الرعاية الهاشمية المتواصلة لأبناء المتقاعدين العسكريين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضع هذه الفئة في مقدمة الاهتمام والرعاية.

وأشار الرقاد إلى أن المؤسسة تعاملت مع ملف التعيينات بمنتهى المسؤولية والحيادية، وحرصت على مراجعة جميع الطلبات أكثر من مرة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية.

ودعت المؤسسة المتقدمين إلى الاطلاع على النتائج وأسماء المقبولين عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بإمكان الراغبين بالاستفسار عن النتائج مراجعة المؤسسة أو الاتصال على الرقم (0790353330)، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي ولمدة أسبوع من تاريخ إعلان النتائج.