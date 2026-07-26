الحوامدة : 2194 فرصة عمل لأبناء جرش في المهرجان بدورته الحالية

خبرني - قال النائب حمزة الحوامدة إن أبناء محافظة جرش سجلوا حضورًا فاعلًا في فعاليات الدورة الحالية من مهرجان جرش للثقافة والفنون، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية من أبناء المحافظة كانت واسعة وشملت مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية والخدمية.

وأوضح الحوامدة، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن بعض المعلومات المتداولة بشأن محدودية مشاركة أبناء جرش جاءت نتيجة التركيز على حالات فردية، معتبرًا أن عدم مشاركة أشخاص أو جهات بعينها لا يعني غياب أبناء المحافظة عن المهرجان.

وأشار إلى أن إجمالي المشاركين من أبناء محافظة جرش بلغ، وفق الأرقام التي نشرها الحوامدة، 2194 شابًا وشابة، توزعوا على عدد من القطاعات، شملت:

* المجتمع المحلي والجمعيات: (1000) مشارك.

* تمكين المرأة: (500) مشاركة.

* الورش الفنية: (50) مشاركًا.

* الأشبال: (115) مشاركًا.

* المتطوعون: (100) متطوع.

* عمال الوطن: (50) عاملًا.

* عمال المسارح: (55) عاملًا.

* الإعلاميون: (45) إعلاميًا.

* فرق الدعم اللوجستي: (279) مشاركًا.

وأكد الحوامدة أن المشاركة في المهرجان تتغير من دورة إلى أخرى وفقًا لاحتياجات العمل والبرامج المعتمدة، مشيرًا إلى أن عدم مشاركة بعض الأشخاص هذا العام لا يعني تهميش أبناء جرش أو غيابهم عن فعاليات المهرجان.

وأعرب النائب حمزة الحوامدة عن تطلعه إلى زيادة أعداد أبناء محافظة جرش المشاركين في الدورات المقبلة من مهرجان جرش، بما يعزز دور المجتمع المحلي في هذا الحدث الوطني.

وأوضح الحوامدة أن مهرجان جرش هو "مهرجان وطن بامتياز"، تنظمه وزارة الثقافة، ولا يخضع لقياسات أو مقارنات مع مهرجانات أخرى تنظمها بعض الأندية أو الجهات، مؤكدًا أن المهرجان يحمل رسالة وطنية وثقافية.

وأضاف أن أبناء جرش كانوا وسيبقون جزءًا أساسيًا من نجاح مهرجان جرش، داعيًا إلى تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بمشاركة المجتمع المحلي، بما يعكس حجم الإسهام الحقيقي لأبناء المحافظة في إنجاح هذا الحدث