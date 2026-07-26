مجموعة CFI تسجّل أقوى نتائج فصلية ونصف سنوية في تاريخها بأحجام تداول بلغت 3.03 تريليون دولار في الربع الثاني و5.34 تريليون دولار خلال النصف الأول من 2026

حققت مجموعة CFI أقوى نتائج فصلية في تاريخها، لترتفع أحجام التداول خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 5.34 تريليون دولار، مسجلةً أفضل أداء خلال ستة أشهر في تاريخ المجموعة.

حققت مجموعة CFI أقوى نتائج فصلية في تاريخها، لترتفع أحجام التداول خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 5.34 تريليون دولار، مسجلةً أفضل أداء خلال ستة أشهر في تاريخ المجموعة. وواصلت قاعدة العملاء النشطين نموها، مسجّلة زيادة بلغت 8.4% على أساس سنوي.

وواصلت قاعدة العملاء النشطين نموها، مسجّلة زيادة بلغت 8.4% على أساس سنوي. حصلت المجموعة على ترخيص في البرازيل، ووسّعت نطاق منتجاتها في عدد من الأسواق الرئيسية، كما حصدت جوائز وتقديرات عن التزامها بالشفافية والابتكار والتميّز في بيئة العمل.

حققت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول عبر الإنترنت، أفضل نصف أول من السنة في تاريخها خلال عام 2026، بعدما بلغت أحجام التداول 5.34 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بدعم من النمو المستمر في قاعدة العملاء وارتفاع نشاط التداول في الأسواق العالمية.

ويؤكد هذا الأداء نجاح استراتيجية مجموعة CFI في تنويع خدماتها، بالتوازي مع نمو قاعدة عملائها، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا، وتطوير المنتجات، والارتقاء بتجربة العملاء.

بلغت أحجام التداول 3.03 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 31% مقارنةً بالربع الأول من العام، وارتفاع بنسبة 101% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي أحجام التداول خلال النصف الأول من العام إلى 5.34 تريليون دولار مع استمرار النشاط القوي للعملاء.

أبرز نتائج الربع الثاني

ويعكس هذا الأداء استمرار النشاط القوي للعملاء في الأسواق العالمية، والطلب المتزايد على فئات متنوعة من الأصول، إلى جانب الإقبال المتواصل على منصات CFI للتداول، ما يؤكد مرونة أعمال المجموعة وتنوعها.

كما سجل عدد العملاء النشطين نموًا بنسبة 8.4% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار توسع قاعدة عملاء CFI. كما توزعت أنشطة التداول خلال الربع الثاني من عام 2026 على مختلف فئات الأصول، مع تصدر المعادن من حيث الطلب، تلتها مؤشرات الأسهم.



وعلّق زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية:

"لا تختزل هذه النتائج في الأرقام وحدها، فكل إنجاز نحققه هو ثمرة ثقة عملائنا، ودعم شركائنا، وجهود فرقنا في مختلف الأسواق التي نعمل فيها. ويعكس تحقيق أفضل نصف أول في تاريخ المجموعة قوة هذه العلاقات، والثقة التي يضعها عملاؤنا في منصتنا. ومع كل إنجاز جديد، يتجدد التزامنا بمواصلة الاستثمار في فرقنا، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، بما يواكب تطلعات عملائنا. وبينما نفخر بما حققناه، فإن أنظارنا تتجه إلى المرحلة المقبلة، حيث سنواصل ترسيخ الأسس التي ستقود مسيرة نموّنا خلال السنوات القادمة."

كما سجلت منصات CFI خلال الربع الثاني نشاطًا متزايدًا، حيث:

تم تنفيذ أكثر من 42.47 مليون صفقة، بزيادة سنوية بلغت 74%.

شكّلت التداولات عبر الهواتف المحمولة الغالبية العظمى من عمليات التداول، مما يعكس الاعتماد المتزايد عليها في تنفيذ عمليات التداول.



محطات جديدة في مسيرة التوسع

شكّل الربع الثاني من السنة محطة جديدة في مسيرة توسّع مجموعة CFI، مع دخول المجموعة أسواقًا جديدة وتوسيع نطاق منتجاتها. وخلال هذه الفترة، واصلت المجموعة تعزيز حضورها الجغرافي وتنويع عروضها، إذ حصلت على ترخيص في البرازيل، مما عزّز مكانتها في أمريكا اللاتينية وذلك بعد إطلاق عملياتها مؤخرًا في كولومبيا.

وفي دولة الإمارات، أطلقت CFI خدمة تداول الأسهم المحلية، فيما وسّعت في البحرين نطاق منتجاتها ليشمل منتجات الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم.

ويدعم هذا التوسع استمرار CFI في تطوير بنيتها التشغيلية العالمية. فقد واصل مركز التكنولوجيا العالمي التابع للمجموعة في ماليزيا نموّه، معززًا قدراته في مجالات الهندسة وتطوير المنتجات والتكنولوجيا، بما يدعم عمليات المجموعة وخدمة عملائها حول العالم.

وتعمل CFI اليوم عبر 15 جهة مرخّصة، وأكثر من 700 موظف من 48 جنسية، بما يعكس حضورها العالمي وخبرتها الراسخة في الأسواق المحلية.

تميّز في بيئة العمل

وبالتوازي مع أدائها القوي، واصلت المجموعة تطوير بيئة العمل لموظّفيها. فقد اختيرت CFI خلال هذا الربع ضمن أفضل أماكن العمل لعام 2026 في كلّ من الإمارات والكويت والبحرين من قبل ®Great Place To Work الشرق الأوسط، وجاءت ضمن أفضل 30 مؤسسة في ثلاث قوائم معتمدة.

ويضاف هذا التكريم إلى مسيرة CFI في ترسيخ ثقافة عمل متميزة، بعد حصولها على شهادة Great Place To Work® للعام الثالث على التوالي عبر ثلاث قارات، تقديرًا لجهودها المستمرة في دعم نمو موظفيها وتطورهم المهني.

كما حصدت المجموعة جائزتين ضمن جوائز الفوركس العالمية للتمويل، هما "أكثر وسطاء الفوركس شفافية 2026" و"أفضل تطبيق تداول لعام 2026".

رؤية المجموعة للمرحلة المقبلة

تنطلق مجموعة CFI إلى النصف الثاني من العام بخطط طموحة لمواصلة التوسع، وتطوير منتجاتها، وتعزيز قدراتها التقنية، بما يدعم نمو أعمالها ويواكب تطلعات عملائها.

وفي هذا الإطار، تواصل المجموعة الاستثمار في المنتجات والمنصات والبنية التحتية، لتُكمل مسيرة بدأتها بقوة خلال النصف الأول من العام.

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نبذة عن مجموعة CFI:

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، القاهرة، وبوغوتا، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة مثل دوري فيبا وصل وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع السير لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.