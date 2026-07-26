ريال مدريد يحسم سباق ديوماندي

خبرني - حسم ريال مدريد الإسباني سباق التعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ الألماني.



وكان ريال مدريد يتصدر سباق ضم يان ديوماندي، وسط منافسة مع أندية كبرى أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

بحسب ما كشفه الصحفي الموثوق بين جاكبوس، فإن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع لايبزيغ للتعاقد مع يان ديوماندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف جاكوبس في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أن ريال مدريد أنهى أيضًا اتفاقه مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية.

وأشار إلى ديوماندي وافق على توقيع عقد مع النادي الملكي يمتد لمدة 5 أعوام.

ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، ليعزز ريال مدريد صفوفه بإحدى أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

وبذلك يكون ريال مدريد قد رفع قيمة عرضه الأول الذي رفضه لايبزيغ، والذي وصلت قيمته إلى 90 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

يذكر أن ديوماندي سجل 13 هدفاً في الدوري الألماني في موسمه الأول فيه، بعد انضمامه إلى لايبزيغ قادماً من ليغانيس الإسباني مقابل 20 مليون يورو فقط.

كما شارك صاحب الـ19 عاماً في جميع مباريات منتخب كوت ديفوار الأربع خلال كأس العالم 2026، حيث تأهل "الأفيال" إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم.