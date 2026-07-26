الإعارة واردة.. شهر حاسم ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة

خبرني - يترقب المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم قرار برشلونة الإسباني النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الأول.

وفي تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، ذكرت أن مستقبل حمزة عبد الكريم ينتظره شهر حاسم في مسيرته مع برشلونة، في ظل سعيه لإقناع المدير الفني الألماني هانز فليك بحجز مكان ضمن خطط الفريق الأول قبل انطلاق موسم 2026-2027.

ويغادر برشلونة، الإثنين، إلى إنجلترا لإقامة معسكره الإعدادي في مركز "سانت جورج بارك"، حيث يخوض مباراة ودية أمام برمنغهام سيتي، في وقت يغيب فيه عدد من لاعبي الفريق الأول بسبب حصولهم على راحة عقب مشاركتهم في كأس العالم 2026.

يُعد المعسكر فرصة مهمة لعدد من لاعبي الأكاديمية لإثبات قدراتهم أمام فليك، وعلى رأسهم حمزة عبد الكريم، الذي فضّل التضحية بعطلته الصيفية والانضمام إلى التدريبات مبكرًا، في خطوة تعكس رغبته في تعزيز فرصه مع الفريق الأول.

وشارك المهاجم المصري أساسيًا في المباراة التدريبية أمام أوروبا، مرتديًا القميص رقم 9، ورغم عدم تسجيله أهدافًا خلال 45 دقيقة، فإنه نال إشادة داخل النادي بفضل أدائه وتحركاته، حيث يُنظر إليه كمهاجم صريح يمتلك مواصفات المهاجم التقليدي وقدرة مميزة على اللعب داخل منطقة الجزاء.

وكانت مشكلات إدارية قد حدّت من مشاركات اللاعب مع فرق الفئات السنية لبرشلونة خلال الموسم الماضي، إلا أنه نجح في تسجيل 6 أهداف خلال 10 مباريات، كما حجز مكانه في قائمة منتخب مصر وشارك في كأس العالم، حيث خاض 57 دقيقة موزعة على 4 مباريات.

ولا يزال مستقبل عبد الكريم مفتوحًا على عدة سيناريوهات، إذ تدرس الإدارة الرياضية في برشلونة الإبقاء عليه قريبًا من الفريق الأول، مع مشاركته بانتظام في التدريبات تحت قيادة فليك، ومنحه دورًا كخيار هجومي عند الحاجة، إلى جانب اللعب مع الفريق الرديف لضمان استمرارية مشاركاته.

في المقابل، كشفت "سبورت" في تقريرها أن خيار إعارته يبقى قائمًا أيضًا، بما يتيح له اكتساب المزيد من الخبرات في مستوى تنافسي أعلى، خاصة أن الأسابيع المقبلة قد تشهد تغييرات في خط هجوم برشلونة.

وترتبط حظوظ اللاعب أيضًا بتحركات النادي في سوق الانتقالات، إذ يواصل المدير الرياضي ديكو البحث عن مهاجم جديد ليكون خليفة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما لا يزال مستقبل فيران توريس غامضًا وسط اهتمام عدة أندية بضمه، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرص حمزة مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.