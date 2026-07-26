بعد حادث اودى بحياة 35 سوريا .. البدء بتأهيل طريق دمشق – دير الزور خلال شهر

خبرني - قال وزير النقل السوري يعرب بدر، أمس السبت، إن "أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق دمشق – دير الزور تمضي نحو مرحلة التنفيذ وستبدأ خلال شهر عقب استكمال إجراءات اختيار المتعهد".

وأضاف بدر، حسبما نقلت عنه "الإخبارية السورية"، أن "طريق دمشق – دير الزور أُدرج ضمن أولويات مشاريع تأهيل شبكة الطرق"، مشيرا إلى أن "المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية طرحت الشهر الماضي مناقصة لإعادة تأهيل الطريق وتطويره".

وأوضح أن "إجراءات اختيار العرض المناسب شارفت على الانتهاء، لتبدأ بعدها أعمال التنفيذ خلال شهر، على أن يستمر تنفيذ المشروع لمدة سنتين حتى استكمال جميع مراحله".

محور حيوي "ضمن الأولوية"

وكان بدر قد نشر بيانا على منصات وزارة النقل، قال فيه إن "طريق تدمر – دير الزور يعد من المحاور الحيوية التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال وتراجع أعمال الصيانة خلال فترة النظام البائد"، ولذلك "أدرجت وزارة النقل هذا الطريق ضمن أولوياتها" وأعلنت الشهر الماضي عن استدراج عروض لإعادة تأهيله.

وأودى حادث تصادم بين حافلتين على طريق دمشق – دير الزور، أمس السبت، بحياة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين، بحسب وزارة الصحة السورية.

ويعرف هذا الطريق بين شريحة واسعة من السوريين على أنه "طريق الموت" لكثرة الحوادث التي تقع فيه، حيث لم يشهد أعمال تأهيل منذ سنوات طويلة، رغم اعتباره طريقا حيويا في نقل المسافرين والبضائع بين العاصمة السورية ومحافظة دير الزور مرورا بتدمر في ريف حمص.

بتكلفة 300 مليون دولار

بدوره قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية السورية معاذ نجار إن مشروع "طريق دمشق – دير الزور يمتد على مسافة 425 كيلومترا، ويستغرق تنفيذه نحو سنتين" وقدر كلفته بـ"نحو 300 مليون دولار".

ونقلت "الإخبارية السورية" عن نجار قوله إن المشروع "يتضمن إنشاء طريق جديد بالتوازي مع صيانة الطريق الحالي، بما يضمن تنفيذ خطة متكاملة تشمل تطوير البنية الطرقية ورفع جاهزيتها"، مشيرا إلى أن "أعمال صيانة الطريق القديم ستبدأ خلال العام الجاري".

ولفت نجار إلى أن معظم الطرق في سوريا متهالكة، ولم تخضع لأعمال صيانة حقيقية منذ نحو 15 عاما.

دعم الحركة الاقتصادية

بدوره أوضح رئيس لجنة الطرق في نقابة المهندسين السوريين مهند ألفا أن الطريق قُسم إلى مقطعين: دمشق – تدمر، وتدمر – دير الزور، بما يسمح بتكليف أكثر من متعهد.

وبيّن، في تصريح لـ"الإخبارية السورية"، أن إشراك شركات خارجية مع أخرى محلية "يهدف إلى استقطاب الخبرات الفنية والآليات الحديثة مع اشتراط استخدام معدات حديثة لا تقل عن موديل 2018 وتحديد كفاءات هندسية بخبرة لا تقل عن 10 إلى 15 عاما".