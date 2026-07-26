418 مليون قدم مكعب يوميًا إنتاج غاز الريشة المتوقع في 2029

- وزير الطاقة: نسعى لإيصال الغاز إلى مختلف التجمعات الصناعية خلال 3 سنوات

- وزير الطاقة: طرح عطاء لإنشاء أنبوب يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي

- وزير الطاقة: شركة البترول الوطنية أحالت عطاءات لحفر 80 بئر غاز جديدة

خبرني - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الريشة بحلول 2029 إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا، مقارنة بحاجة نظام الكهرباء في الأردن إلى نحو 330 إلى 340 مليون قدم مكعب يوميا.

وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل ضمن رؤيتها الاستراتيجية وتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحقيق أمن التزود بالطاقة بكلف مناسبة، على إيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف التجمعات الصناعية في مناطق المملكة، بحسب المملكة.

وأضاف أن الخطة تهدف إلى إيصال الغاز إلى مختلف التجمعات الصناعية خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في توفير الطاقة بكلف منافسة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إيصال الغاز إلى التجمعات الصناعية، إضافة إلى استخدام محطات الغاز الطبيعي المضغوط لإيصاله إلى الصناعات التي لا تقع ضمن تجمعات صناعية كبيرة، حيث يتم نقل الغاز إليها بواسطة الصهاريج.

وأشار إلى وجود ثلاث محطات لضغط الغاز ونقله لاستخدامه في مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التجمعات الصناعية التي وصلها الغاز تشمل المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، ومنطقة القويرة، وتجمع القسطل الصناعي، ومنطقة الهاشمية.

وبين أن الوزارة ستقوم قريبا بإحالة عطاء وتوقيع اتفاقية لإيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر الصناعية ومنطقة معان التنموية، لافتا إلى أن هناك دراسات فنية لإيصال الغاز إلى منطقة المفرق التنموية ومنطقة الزرقاء الصناعية الجديدة.

وقال الخرابشة إن الخطة تهدف إلى استكمال إيصال الغاز إلى جميع التجمعات الصناعية التي تستخدم أو تحتاج إلى الغاز الطبيعي بديلا عن الديزل أو الوقود الثقيل خلال 3 سنوات.

وأضاف أن إيصال الغاز يسهم في إيجاد طلب على الغاز المحلي المكتشف في حقل الريشة، والذي تعمل شركة البترول الوطنية على استخراجه، مشيرا إلى أن الشركة أحالت عطاءات لحفر 80 بئرا.

وأوضح الخرابشة أن شركة البترول الوطنية تعمل بالتوازي مع أعمال الحفر على طرح عطاء لإنشاء أنبوب لنقل الغاز المنتج من حقل الريشة وربطه بخط الغاز العربي.

وأشار إلى أن محطة التغييز التي افتتحها رئيس الوزراء يشكل جزءا من البنية التحتية اللازمة، إذ يعمل على تحويل الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية من حالته السائلة إلى غاز يتم ضخه عبر الأنابيب، ليكون بديلا عن الباخرة العائمة التي كانت مستأجرة لسنوات.