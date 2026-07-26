*
الاحد: 26 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

هيكلة مرتقبة في التربية تقلص المديريات وتستحدث ثلاثة أمناء عامين

  • 26 تموز 2026
  • 15:21
هيكلة مرتقبة في التربية تقلص المديريات وتستحدث ثلاثة أمناء عامين

خبرني - تتجه وزارة التربية والتعليم، ضمن الهيكلة الإدارية المرتقبة بالتزامن مع قانون التربية الجديد، إلى استحداث ثلاثة أمناء عامين، يتولى الأول شؤون المدارس، والثاني التخطيط، والثالث التعليم العام، وفق ما أفادت به معلومات متداولة حول مشروع الهيكلة.

وبحسب المعلومات، تتضمن الهيكلة تقليص عدد مديريات الوزارة إلى نحو 40 مديرية، مقارنة بنحو 60 حالياً، إلى جانب دمج نحو 16 إدارة رئيسية لتصبح تسع وحدات تنظيمية.

كما تشمل الهيكلة إعادة توزيع المديريات وإجراء تغييرات تنظيمية وإدارية واسعة داخل الوزارة، في إطار إعادة هيكلة شاملة.

ولم تصدر وزارة التربية والتعليم حتى الآن إعلاناً رسمياً بشأن اعتماد الهيكلة أو موعد تنفيذها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الحكومة تسرّع تطوير الشواطئ العامة في العقبة
الحكومة تسرّع تطوير الشواطئ العامة في العقبة
  • 2026-07-26 15:49
متى يُعفى السائق من المسؤولية في حوادث الدهس بالأردن؟
متى يُعفى السائق من المسؤولية في حوادث الدهس بالأردن؟
  • 2026-07-26 15:25
إعلان نتائج المقبولين على 100 شاغر ضمن المكرمة الملكية - أسماء
إعلان نتائج المقبولين على 100 شاغر ضمن المكرمة الملكية - أسماء
  • 2026-07-26 15:18
مدرسة حكومية تدعو للالتزام بمواصفات الزي المدرسي قبل شرائه
مدرسة حكومية تدعو للالتزام بمواصفات الزي المدرسي قبل شرائه
  • 2026-07-26 15:15
مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال
مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال
  • 2026-07-26 15:07
حرائق جديدة تلتهم مزارع في غور الأردن
حرائق جديدة تلتهم مزارع في غور الأردن
  • 2026-07-26 14:59