هيكلة مرتقبة في التربية تقلص المديريات وتستحدث ثلاثة أمناء عامين

خبرني - تتجه وزارة التربية والتعليم، ضمن الهيكلة الإدارية المرتقبة بالتزامن مع قانون التربية الجديد، إلى استحداث ثلاثة أمناء عامين، يتولى الأول شؤون المدارس، والثاني التخطيط، والثالث التعليم العام، وفق ما أفادت به معلومات متداولة حول مشروع الهيكلة.

وبحسب المعلومات، تتضمن الهيكلة تقليص عدد مديريات الوزارة إلى نحو 40 مديرية، مقارنة بنحو 60 حالياً، إلى جانب دمج نحو 16 إدارة رئيسية لتصبح تسع وحدات تنظيمية.

كما تشمل الهيكلة إعادة توزيع المديريات وإجراء تغييرات تنظيمية وإدارية واسعة داخل الوزارة، في إطار إعادة هيكلة شاملة.

ولم تصدر وزارة التربية والتعليم حتى الآن إعلاناً رسمياً بشأن اعتماد الهيكلة أو موعد تنفيذها.