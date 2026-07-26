إعلان نتائج المقبولين على 100 شاغر ضمن المكرمة الملكية - أسماء

خبرني - أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اليوم الأحد، صدور نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المتقاعدين العسكريين لعام 2025، وذلك بعد استكمال جميع مراحل التدقيق والمراجعة، لضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في اختيار المستحقين.

وأوضحت المؤسسة أن عدد الشواغر المخصصة بلغ (100) شاغر، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة نحو (65) ألف طلب، الأمر الذي يعكس حجم الإقبال الكبير على هذه المكرمة الملكية السامية وشدة المنافسة عليها ،

وبيّنت أن آلية المفاضلة اعتمدت على معايير واضحة وشفافة، شملت سنة التحاق وليّ الأمر بالخدمة العسكرية، وسنة إحالته إلى التقاعد، وسنة تخرج المتقدم، إضافة إلى احتساب نقاط عن الإخوة غير المعينين من حملة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، شريطة أن يكونوا قد تقدموا بطلبات للاستفادة من هذه المكرمة لدى المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن جميع الطلبات خضعت لعمليات مراجعة وتدقيق متكررة وعلى أكثر من مرحلة، لضمان أعلى درجات الدقة والعدالة وصون حقوق جميع المتقدمين، مشيرة إلى أن المرشحين للتعيين لهذا العام سيخضعون لامتحان تقييم الكفايات وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، على أن تُستكمل إجراءات تعيينهم من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال المدير العام للمؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، أن هذه المكرمة الملكية السامية تجسد الرعاية الهاشمية المتواصلة لأبناء المتقاعدين العسكريين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضع هذه الفئة العزيزة في مقدمة الاهتمام والرعاية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعاملت مع هذا الملف بمنتهى المسؤولية والحيادية، وحرصت على مراجعة جميع الطلبات أكثر من مرة، لضمان أعلى درجات العدالة والشفافية.

ودعت المؤسسة المتقدمين إلى الاطلاع على النتائج عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنه بإمكان الراغبين بالاستفسار عن النتائج مراجعة المؤسسة أو الاتصال على الرقم (0790353330)، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي ولمدة أسبوع من تاريخ إعلان النتائج.للاطلاع على الاسماء من خلال الرابط التالي :

https://go.fliplink.me/.../E647E46A-BEA7-45D6-8E60...