خبرني - وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية تعاون مع مؤسسة إنجاز لدعم برنامج "My Path to Success" الهادف إلى تمكين طلبة الجامعات الأردنية وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، وذلك في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية التي تركز على الاستثمار في التعليم وتمكين الشباب وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام في المجتمع المحلي. ووقع الاتفاقية رئيس قطاع الأعمال المصرفية في البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

ويأتي هذا التعاون امتداداً للشراكة طويلة الأمد التي تجمع البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز، والتي أثمرت على مدار السنوات الماضية عن تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية وتشجيع الابتكار لدى القيادات الشابة، بما يعكس التزام البنك بدوره شريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دوره المصرفي.

ويستهدف البرنامج طالبات وطلاب الجامعات الأردنية في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة ضمن الفئة العمرية من (18 إلى 24) عاماً، من خلال برنامج تطبيقي متكامل يمتد ما بين 9 إلى 12 شهراً، يبدأ بالتوعية والتسجيل، مروراً بالتدريب والتطبيق العملي، وصولاً إلى التقييم والمتابعة، بما يعزز جاهزيتهم وفرص نجاحهم في سوق العمل.

ويركز البرنامج على تنمية المهارات التي يحتاجها الشباب للنجاح في سوق العمل، من خلال التدريب في مجالات ريادة الأعمال والقيادة والوعي المالي وتطوير المشاريع، إلى جانب الإرشاد المباشر الذي يقدمه خبراء وكوادر البنك الأردني الكويتي وجلسات العمل التفاعلية وفرص الاحتكاك المباشر ببيئة الأعمال. كما يتضمن البرنامج مسارين رئيسيين هما "برنامج تأسيس الشركة " و"برنامج مشروع الريادي"، اللذان يرافقان المشاركين منذ مرحلة التعرف على مفهوم ريادة الأعمال والريادة المجتمعية وتطوير الأفكار الريادية، وحتى إعداد خطط الأعمال والعرض النهائي للمشاريع.

وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع الأعمال المصرفية في البنك الأردني الكويتي، زهدي الجيوسي: "نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، ولذلك نحرص على توفير برامج عملية تسهم في بناء قدراتهم وتمكينهم من دخول سوق العمل بثقة. وتمثل شراكتنا مع مؤسسة إنجاز نموذجاً للتعاون الذي يترجم الأفكار إلى فرص حقيقية للتعلم والتطوير". وأضاف بأن هذه الاتفاقية تُجسد التزام البنك بمواصلة الاستثمار في المبادرات التي تُحدث أثراً تنموياً مستداماً، انطلاقاً من إيمان البنك بأن إعداد الكفاءات الشابة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز، ديمة البيبي، أهمية هذه الشراكة مع البنك الأردني الكويتي، والتي تأتي لتعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات الداعمة لقطاع الشباب في الأردن. وأضافت أن مؤسسة إنجاز تعمل باستمرار، من خلال شبكة شركائها وداعميها، على توسيع أثر برامجها وزيادة عدد المستفيدين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم وتمكين الشباب، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في الأردن.

وأوضحت البيبي أن برنامجي "تأسيس الشركة" و"مشروعي الريادي"، اللذين سيتم تنفيذهما من خلال هذا التعاون، يشكلان المرحلة التأسيسية في رحلة ريادة الأعمال لطلبة الجامعات، حيث يهدفان إلى تعريفهم بمفاهيم الريادة، وتنمية مهارات الابتكار والتفكير الريادي، ومساعدة المشاركين على تطوير أفكارهم ومبادراتهم وفق أسس علمية وعملية. وأضافت أن هذين البرنامجين يمهدان الطريق أمام الطلبة للانضمام إلى حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP، والتي توفر بيئة داعمة ومتكاملة لتطوير الشركات الناشئة ودخولها السوق، من خلال برامج احتضان متخصصة تغطي كافة الجوانب التي تحتاجها الشركات الناشئة لنمو أعمالها.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة المبادرات التي ينفذها البنك الأردني الكويتي في مجال دعم التعليم وتمكين الشباب، انسجاماً مع استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، وحرصه على بناء شراكات مؤسسية تُسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع.

