** إدارة مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة

** الحملة تهدف إلى حماية المجتمع من مادة الكريستال القاتلة بطبيعتها والتي تُفقد متعاطيها العقل وتتسبب بجرائم بشعة

** إجراءات مشددة بحق كل من يتعامل معها اتجاراً وتهريباً وترويجاً وتعاطياً

** نطلب من الجميع التعاون معنا بنشر الوعي ضدها والإبلاغ بشكل سري عن أية معلومات حولها على هاتف الطوارئ الموحد 911

خبرني - أعلنت إدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، عن إطلاق حملات عملياتية وأمنية مشددة ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة بالتزامن مع حملة إعلامية توعوية متخصصة للتحذير من مخاطر تلك المادة وآثارها المدمرة والقاتلة.

وجاء إطلاق الحملة، ضمن الجهود الأمنيّة والوقائية الرامية إلى القضاء على تلك المادة وضبط كل من يقوم بالتعامل معها وبيعها بوصفه مجرماً وقاتلاً، إضافة إلى تعريف المجتمع بمخاطرها ونشر الوعي ضدها وخطورة تعاطيها وتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية فئات المجتمع واتخاذ أشد الإجراءات بحق تجّارها ومروجيها .

وأكّدت إدارة مكافحة المخدرات أن مادة الكريستال هي مادة قاتلة بطبيعتها وتعد من أشد المواد الكيميائية المخدرة سمية وتأثيراً في الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، لما تسببه من إدمان سريع واضطرابات حادة في الإدراك والسلوك والتأثير على وظائف الجسم، خاصّة تسببها بتلف الدماغ والرئتين، إضافة إلى العدوانية وفقدان السيطرة والإدراك وتسببها بالعديد من الجرائم البشعة.



حيث ترتكز الحملة على جانبين اثنين: جانب عملياتي أمني لملاحقة كافة أشكال التعامل معها اتجاراً وترويجاً وتهريباً وتعاطياً، إضافة إلى الجانب التوعوي لبث رسائل ومواد إعلامية توعوية ،توضّح طبيعة هذه المادة ومؤشرات تعاطيها وتداعياتها الخطرة، بما يسهم في تعزيز الوعي وترسيخ دور الأسرة والمؤسّسات المجتمعية في الوقاية والتدخل المبكر.

وطلبت الإدارة من الجميع المساهمة في تلك الحملة من خلال نشر الوعي المجتمعي ضدها، والإبلاغ بشكل سري عن أي شخص يتعامل معها سواء بالاتجار أو الترويج أو التعاطي عبر هاتف الطوارئ الموحد 911، حيث سيتم التعامل مع أيّة معلومات بكل جدية وحزم والتأكد منها وبشكل سرّي.

