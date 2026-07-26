حرائق جديدة تلتهم مزارع في غور الأردن

خبرني - أعلن رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبدالرحمن الغزاوي، اندلاع حرائق جديدة على ضفاف نهر الأردن، وتحديداً في منطقة تل الأربعين التابعة لمنطقة الشيخ حسين، مشيراً إلى امتدادها إلى مزارع أردنية.

وقال الغزاوي إن الحرائق "مفتعلة من الجانب الآخر للنهر"، وإنها وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن، مؤكداً أن كوادر الدفاع المدني الأردني لا تزال في الميدان لاحتواء الحريق والسيطرة عليه.

وأضاف أن الحلول الاستباقية لمنع انتقال الحرائق "ما زالت حلماً يراود المزارعين"، معتبراً أن العديد من المسؤولين وأصحاب الاختصاص "في سبات عميق" تجاه ما يحدث.

وجدد الغزاوي مناشدته لرئيس الوزراء بالتدخل شخصياً، وبالتشارك مع جمعية الحمضيات، لوضع حلول قابلة للتطبيق لمنع انتقال الحرائق إلى الأراضي الزراعية، بدلاً من الاكتفاء بإخمادها بعد اندلاعها.