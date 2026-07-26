لجنة السينما في شومان تعرض الفيلم الصربي (المنطقة المحاصرة)

خبرني - تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان يوم بعد غد الثلاثاء، الفيلم الصربي "المنطقة المحاصرة" للمخرج غوران رادوفانوفيتش، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة السينما والساعة الثامنة مساء في الهواء الطلق، بمقر المؤسسة بجبل عمان. ويعقب العرض نقاش حول أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم الذي تم إنتاجه في العام 2015، بعد مرور خمسة أعوام على إنتهاء الحرب في أقليم البلقان، أي في العام 2004، حيث ترصد كاميرا المخرج غوران رادوفانوفيتش تداعيات تلك الحرب على عائلة صربية تعاني من التعصب تجاهها من قِبل الألبان مما يؤدي لانتقال العائلة إلى بلغراد.

العائلة الصربية تتكون من الطفل نيناد البالغ 10 أعوام، ووالده الأرمل المكتئب ومدمن الكحول، وكذلك جده المريض على حافة الموت، والمفارقة أن الطفل نيناد يذهب يومياً إلى المدرسة بواسطة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام. يشترك فيلم (المنطقة المحاصرة) مع عدد كبير من الأفلام التي أنتجت عن هذه الحرب، في طرح موضوع أزمة الأقلية الصربية المسيحية في منطقة كوسوفو، وإستكشاف الماضي والصراعات العرقية الصادمة من خلال عيون الأطفال.

يفتتح المشهد الأول في الفيلم على غرفة صفية فيها طالب واحد وهو نيناد -هو الطفل الوحيد في المدرسة- يقرأ بصوت عالٍ واجبه المدرسي بعنوان (أعز أصدقائي) على مسمع معلمته، لكنّ العزلة التي يعيشها في قرية ذات أغلبية ألبانية تجعل من جده المحتضر الصديق الوحيد المتوفر، والحال هنا أن الطفل نيناد عازم رغم التوترات على خلق جو مناسب لجده المريض، وعلى خلق صداقات مع الأغلبية الألبانية في كوسوفو التي مزقتها الحرب عميقاً.

المخرج رادوفانوفيتش لم يرغب بأن يثقل القصة بالتفاصيل المتعلقة بالصراعات في كوسوفو، وإنما رغب بالتركيز على إكتشاف محنة الشخصيات، ورسم أوجه التشابه بسهولة فيما يتعلق بأزمة المهاجرين التي تثير تحديا ديمغرافياً على مستقبل القارة الأوروبية.

من الجدير بالذكر أن فيلم (المنطقة المحاصرة) نال تقديراً دولياً وحاز على جائزة الجمهور في مهرجان موسكو الدولي للسينما، وتم ترشيحه من قبل صربيا للمشاركة في جوائز الأوسكار عن فئة الأفلام الأجنبية.