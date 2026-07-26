رئيس المجلس المركزي في حزب الاتحاد الوطني يطلق سلسلة اللقاءات التنظيمية باجتماع مع حملة الدرجات العلمية العليا من سيدات الحزب

خبرني - في باكورة اللقاءات التنظيمية التي أقرها رئيس المجلس المركزي في حزب الاتحاد الوطني الأردني، الكابتن محمد الخشمان، عقد اجتماعاً موسعاً في المقر الرئيس للحزب ضم نخبة من سيدات الحزب من حملة الدرجات العلمية العليا، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المؤسسية والاستفادة من الكفاءات الوطنية في رسم مسارات العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حواراً معمقاً تناول عدداً من القضايا التنظيمية والوطنية، حيث استمع رئيس المجلس المركزي إلى رؤى ومقترحات المشاركات، وبحث معهن سبل تطوير أداء الحزب وتعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار، إلى جانب مناقشة الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها قانون انتخابات الإدارة المحلية، إضافة إلى عدد من الملفات التي تشكل أولوية في برنامج عمل الحزب.

وفي سياق تعزيز الجانب البحثي وصناعة السياسات، أُعلن خلال الاجتماع عن اعتماد منتدى دراسات الاتحاد ليكون الذراع البحثية والفكرية الداعمة للحزب، بما يوفر الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار. وستتولى إدارة المنتدى سعادة الدكتورة ريما العمري، بمشاركة نخبة من السيدات ذوات الاختصاص والخبرة في مختلف المجالات.

وأكد رئيس المجلس المركزي أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات القطاعية التي تم اعتمادها ضمن خطة عمل المجلس، بهدف تفعيل الأدوار التنظيمية، وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات الحزب، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في تطوير الأداء الحزبي، على أن يتم الإعلان تباعاً عن اجتماعات مماثلة تشمل جميع القطاعات واللجان الحزبية خلال المرحلة المقبلة.

كما حضر جانباً من اللقاء رئيس كتلة الاتحاد الوطني والإصلاح النيابية، سعادة النائب الكابتن زهير الخشمان، إلى جانب ادارة الحزب، تأكيداً على تكامل الأدوار بين الهيئات القيادية للحزب، ودعماً للجهود الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الاستفادة من الخبرات الوطنية في صياغة برامج الحزب ورؤاه المستقبلية.