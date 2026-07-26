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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

  • 26 تموز 2026
  • 14:42
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، قيادة سلاح الجو الملكي، حيث كان في استقباله قائد السلاح.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، استعرض خلاله أبرز المهام والواجبات العملياتية والتدريبية، ومستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات السلاح، إلى جانب الجهود المبذولة في تنفيذ الواجبات الوطنية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية، والخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القدرات بما ينسجم مع مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن سلاح الجو الملكي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشيدًا بالمستوى العالي من الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها منتسبوه، وبالجهود التي يبذلونها في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام، بما يسهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار، انسجامًا مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية.

كما اطّلع اللواء الركن الحنيطي على الجهود التي يبذلها سلاح الجو الملكي في التعامل مع مختلف المستجدات والظروف الإقليمية، والإجراءات المتبعة للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية، بما يضمن تنفيذ الواجبات والمهام بكفاءة واحترافية.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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