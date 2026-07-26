المصادقة على التقريرين المالي والإداري لصندوق التكافل في نقابة المهندسين

خبرني - صادقت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين على التقريرين المالي والإداري للصندوق لعام 2025، كما أقرت الموازنة العامة لعام 2026، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد برئاسة رئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس علي عياش، وبحضور ممثل مجلس النقابة عضو المجلس م.سمير الخطيب وأعضاء لجنة إدارة الصندوق.

وأكد المهندس عياش في كلمته أن صندوق التكافل الاجتماعي يمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والضمان للمهندسين وعائلاتهم، مشيراً إلى أن الصندوق، الذي تأسس عام 1999، يجسد قيم التكافل والتعاضد بين أعضاء النقابة، ولم يكن يوماً مجرد أرقام في تقارير مالية.

وأوضح أن التقرير السنوي لعام 2025 أظهر استمرار الصندوق في أداء رسالته، حيث بلغت قيمة التعويضات التكافلية المصروفة لـ60 زميلاً وزميلة أو للمستفيدين منهم خلال العام 2,584,581.78 ديناراً، ليرتفع إجمالي التعويضات المصروفة منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 2025 إلى أكثر من 30.4 مليون دينار، استفادت منها 766 حالة تعويض تكافلي. كما بلغ عدد المشتركين المسجلين في الصندوق 5008 مشتركين.

وأشار إلى أن الصندوق حقق فائضاً مالياً خلال عام 2025 بلغ 146,394 ديناراً، مقارنة مع 115,751 ديناراً في عام 2024، بما يعكس متانة المركز المالي للصندوق واستدامة أدائه.

وأضاف عياش أن لجنة إدارة الصندوق تولي اهتماماً كبيراً بضمان استدامة الصندوق للأجيال المقبلة، مبيناً أن اللجنة المختصة أنهت إعداد مشروع تعديل نظام الصندوق وملحقه بما يحقق التوازن بين قيمة المساهمات والمنافع، وقد جرى عرض المشروع على اللجنة الاستشارية التي وافقت عليه. وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف إلى استقطاب فئات جديدة من المهندسين وتطوير بيئة العمل، معرباً عن أمله في أن تحظى بالتوافق لما فيه مصلحة أعضاء الصندوق.

وشهد الاجتماع نقاشاً بين أعضاء الهيئة العامة حول التقرير الإداري وخطة عمل لجنة إدارة الصندوق ، حيث جرى استعراض أبرز الإنجازات والتوجهات المستقبلية للصندوق.