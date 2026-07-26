الجيش الإسرائيلي يصادر منزل مطلق النار بحادثة بلدة تل تمهيدا لهدمه

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه صادر وأغلق منزل مطلق النار بحادثة بلدة تل تمهيدا لهدمه.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات جيش الدفاع من لواء السامرة قامت بإغلاق منزل المخرب الذي نفذ عملية إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، والتي استشهد خلالها الرائد يوفال عزرا، والرقيب (احتياط) بناياهو مالت. وقد تم القضاء على المخرب بعد وقت قصير على يد قوات جيش الدفاع في قرية تل".

وأضاف البيان أنه "جرى تنفيذ الإغلاق بعد أن وقع قائد القيادة الوسطى على أمر بمصادرة المنزل وإغلاقه بصورة مؤقتة"، مؤكدا أن "قوات الأمن تعتزم مواصلة الإجراءات اللازمة تمهيدا لهدم المنزل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا أنه نفذ، بالتعاون مع جهاز الشاباك، أعمال مسح هندسي لمنزلي الفلسطينيين اللذين أطلقا النار في قرية تل قرب نابلس، تمهيدا لإغلاقهما مؤقتا ثم هدمهما لاحقا.

وقال الجيش في بيانه، إن "القرار بشأن الإغلاق المؤقت سيتخذ وفق التوصيات الأمنية والإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة".

وكان الجيش الإسرائيلي فرض حصارا عسكريا مشددا وشاملا على بلدة تل، تخلله إغلاق للمداخل ونصب حواجز عسكرية تطوق محيط محافظة نابلس، وشن حملة اعتقالات واسعة شملت دهم نحو 70 منزلا في البلدة، واعتقال عشرات الفلسطينيين.

كما شن حملة دهم واعتقالات واسعة شملت عددا من قرى وبلدات الضفة الغربية ضمن حملة عسكرية واسعة انطلقت فجر السبت.