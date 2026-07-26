رسميا.. استقالة رئيس الأهلي السعودي

خبرني - أعلن خالد الغامدي رئيس النادي الأهلي السعودي رسميا استقالته من منصبه بعد مسيرة امتدت لثلاث سنوات، شهدت العديد من الإنجازات والبطولات.

وقاد العيسى سفينة الأهلي السعودي في صيف 2023، وحقق مع الراقي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين بجانب الحصول على لقب كأس السوبر المحلي.

وقال العيسى في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس": "أحبتي جماهير الأهلي بعد رحلة رئاستي لمجلس إدارة هذا الكيان العظيم على مدى 3 سنوات مضت والتي أعتز وأفتخر بها في مسيرتي المهنية، أعلن اليوم استقالتي من رئاسة النادي الأهلي والتي شهدت العديد من التحديات والإنجازات، أبرزها تحقيق بطولتي نخبة آسيا المتتاليتين وكأس السوبر السعودي".

وأضاف: "كل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وإلى صندوق الاستثمارات العامة ومنسوبي النادي ولاعبيه والجهازين الفني والإداري ورابطة جماهير النادي، ولكل من دعمنا أو اختلف معنا بدافع الحرص على الكيان".

وأتم قائلا: "كل ما تحقق بفضل الله أولاً ثم بدعمكم العظيم، واليوم أغادر المنصب ويبقى الأهلي شامخا بتاريخه وجماهيره مع إيماني الكامل بأنه قادر على مواصلة النجاح وتحقيق المزيد في كافة المنافسات مستقبلا شكرا للأهلي وجماهيره الوفية".

ودشن جمهور الأهلي السعودي هاشتاغا عبر منصة "إكس" باسم: "شكرا خالد العيسى"، حمل العديد من الرسائل والتعليقات الإيجابية للعيسى على فترة رئاسته الراقي.