عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة  FinTech Rally 2026

خبرني - حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا وطنيًا جديدًا، بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بمسابقة FinTech Rally 2026 بنسختها الجامعية، التي نظمتها شركة جوباك (JoPACC)، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية.

وجاء تتويج الجامعة بالمركز الأول بعد منافسة قوية بين 68 فريقًا ضمت 340 طالبًا وطالبة يمثلون 14 جامعة أردنية، حيث تمكن فريق جامعة عمّان الأهلية من تصدر المنافسة، ليكون ضمن الفرق الست الفائزة في المسابقة، في إنجاز يعكس تميز طلبتها وكفاءتهم في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.

ويجسد هذا الإنجاز الرؤية الاستراتيجية لجامعة عمّان الأهلية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بتنمية قدرات الطلبة في المجالات التقنية الحديثة، انطلاقًا من رؤية رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، التي تركز على الاستثمار في الطاقات الشبابية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل، بما يرسخ مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية رائدة في إعداد الكفاءات المؤهلة للمستقبل.

وضم الفريق الفائز نخبة من طلبة الجامعة من مختلف الكليات، وهم: إليانا زهير الحديدي، ومحمد أشرف الحموري، وليان ماجد حجة من كلية تقنية المعلومات، ومهدي محمد أبو حسان من كلية الهندسة، وتنسيم باسم يوسف من كلية الأعمال، في تجسيد للتكامل الأكاديمي والتعاون بين كليات الجامعة.

وجاء هذا الإنجاز ثمرةً للدعم المستمر الذي توليه رئاسة الجامعة للأنشطة العلمية والابتكارية، إلى جانب الدور الذي قامت به كلية تقنية المعلومات في قيادة الفريق وتوفير الإشراف الأكاديمي والتقني، بالتعاون مع كلية الأعمال وكلية الهندسة، حيث أشرف على إعداد الفريق ومتابعته كل من الدكتور أحمد الشمايلة من كلية تقنية المعلومات، والدكتورة مها شحادة من كلية الأعمال، والدكتورة وسن العمرو من كلية الهندسة، الذين أسهموا في تأهيل الطلبة ومرافقتهم طوال مراحل المسابقة حتى تحقيق هذا الإنجاز.