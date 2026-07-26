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الخلايلة يعزي الكونغرس بقتلى الجيش الأميركي في الأردن .. ونواب يحتجون

  • 26 تموز 2026
  • 13:06
الخلايلة يعزي الكونغرس بقتلى الجيش الأميركي في الأردن ونواب يحتجون
النائب علي الخلايلة ارشيف خبرني

خبرني  - اعترض نواب على مداخلة للنائب علي الخلايلة، عزى فيها الكونغرس الأميركي بوفيات الجيش الامريكي في الأردن، وطالب بإصدار تعزية موحدة باسم مجلس النواب الأردني.

واعترض عدد كبير من أعضاء المجلس على كلمة الخلايلة، وكيفية تعزية من وصفوهم بقتلة الأطفال والشيوخ والنساء في مجلس يمثل شعب يرفض السياسات الاميركية، ودعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني المحتل، على حد تعبيرهم.

وقال الخلايلة ردًا على غضب النواب، إن مجلس الأعيان تقدم بتعزية للكونغرس الأمريكي، لماذا لا يتقدم النواب بذات الآن؟.

واضطر بعض النواب إلى سحب الخلايلة خارج القبة، بعد تبادل الحديث مع النواب المعترضين على كلمته.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى التقيد بجدول الأعمال وعدم الخروج عن إطار الجلسة، بعد حذف جميع ما ورد في محضر الجلسة من خارج جدول الأعمال.

 

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