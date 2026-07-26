الشيشاني: يستذكر عبارة (مجلس الديكور).. والقاضي يقاطعه

خبرني - احتج النائب نبيل الشيشاني، الأحد، على إدارة جلسات مجلس النواب، ولا سيما آلية التصويت على المقترحات، معتبراً أنها لا تتيح للنواب عرض مبررات مقترحاتهم.

وقال الشيشاني، في مستهل جلسة المجلس، إنه يسجل اعتراضه الشديد على إدارة الجلسات، "وتحديداً التصويت على المقترحات من دون إفساح المجال للنائب للحديث عن مقترحه، الأمر الذي يجرد المقترح من روحه ومن تأثيره".

وأضاف: "نحن نسهر ونتعب ونحلل القوانين، ثم لا تأخذ المناقشات حقها".

واستذكر الشيشاني وصف أحد رؤساء مجلس النواب السابقين للمجلس بأنه "ديكور"، قائلاً: "إذا كان أحد رؤساء هذا المجلس وصفه قبل سنوات بأنه ديكور، فأنا أرى الوصف...".

ولم يسمح رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، للشيشاني باستكمال حديثه، إذ قطع عنه الصوت، قائلاً: "الرسالة وصلت.. شكراً لك".