أول ظهور لميسي بعد خسارة كأس العالم

خبرني - ظهر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لأول مرة بعد أيام من خسارة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم نسخة 2026 والتي شارك فيها ضد إسبانيا.

واستضاف ملعب "ميتلايف" مباراة منتخبي الأرجنتين وإسبانيا مساء يوم الأحد الماضي حيث فازت الأخيرة بهدف دون رد بفضل فيران توريس.

وتوجه ليونيل ميسي إلى ملعب "أنطونيو دي جياكومو" في الأرجنتين مساء أمس لمشاهدة مباراة فريق ليونيس دي روزاريو، الذي يترأسه شقيقه ماتياس ضد سنترال كوردوبا حيث فاز الأخير بهدفين دون رد.

وحرص ميسي على التواجد في المباراة حيث يقع الملعب في مسقط رأسه في الأرجنتين بعدما سافر إلى موطنه قبل أيام عقب خسارة كأس العالم المؤلمة بالنسبة لكتيبة ليونيل سكالوني.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو لـ ميسي وهو يتواجد في ملعب المباراة من أجل دعم شقيقه ونادي الهواة الذي يترأسه ويتواجد في الدوري الأرجنتيني الدرجة الرابعة، ويحتل المركز الرابع بعد مرور 20 جولة.

وتأسس النادي في 2 يناير 2015 وتملكه عائلة ميسي، بينما يتولى شقيقه الأكبر ماتياس ميسي رئاسة النادي.

واعتبارا من موسم 2026، أصبح الفريق يشارك في دوري Primera C، وهو المستوى الرابع في هرم كرة القدم الأرجنتينية.