خبرني - أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحديثات جديدة على تطبيق "سند"، بهدف توفير تجربة أسهل للمستخدم وأسرع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن التحديثات الجديدة شملت: التحقق الذكي من صورة جواز السفر وفق المعايير الدولية وإضافة خدمات دائرة الأراضي والمساحة وإصدار وثيقة إكمال متطلبات خدمة العلم.

وأضافت، إن التحديثات تضمنت أيضاً حفظ التوقيع الرقمي لتسريع إنجاز المعاملات إلى جانب إتاحة خدمات منصة "أجيال" لغير الأردنيين.

ودعت الوزارة المستخدمين إلى تحميل أحدث إصدار من تطبيق "سند" للاستفادة من الخدمات الجديدة بكل سهولة.