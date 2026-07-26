جامعة عمان العربية تستضيف الإطلاق الرسمي لبرنامج FastTrack JordanTech Innovators

خبرني - انطلاقًا من رسالة جامعة عمان العربية في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز بيئة الإبداع والتميز، واستمرارًا لدورها في احتضان المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال، استضاف مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة فعالية إطلاق برنامج ومعسكر FastTrack JordanTech، بحضور الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة في الجامعة، وبمشاركة الشركات الناشئة، وممثلي الجامعات الأردنية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الفاعلة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة الاردنية الهاشمية، ويُعد إطلاق برنامج FastTrack JordanTech خطوةً نوعية في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في الجامعات الأردنية، إذ يوفّر برنامجًا متخصصًا لتسريع نمو الشركات الناشئة التكنولوجية من خلال تطوير حلولها الابتكارية، والتحقق من جدواها السوقية، وتعزيز نماذج أعمالها، وتأهيلها للتوسع واستقطاب الاستثمارات.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الحمد في كلمته على أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الشراكة بين الجامعات والجهات الوطنية والدولية، مما يسهم في تمكين الشركات الناشئة التكنولوجية وتوفير البيئة الداعمة لنموها وتطورها، مشيراً إلى أن جامعة عمان العربية تواصل تبني المبادرات النوعية التي تعزز ثقافة الابتكار والإبداع، وتعمل على توفير بيئة جامعية محفزة تحتضن الأفكار الريادية، كما تضمنت الفعالية كلمات افتتاحية لممثلين عن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، وIEEE Jordan Section، ونقابة المهندسين الأردنيين، إضافةً إلى عرض تعريفي ببرنامج FastTrack JordanTech، واستعراضاً لآلية المتابعة والتقييم، ثم انطلقت أولى جلسات المعسكر التدريبي المكثف، التي ركزت على تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات العملية اللازمة لتطوير مشاريعهم الريادية وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى حلول قابلة للنمو والمنافسة في الأسواق.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دعم الجيل القادم من المبتكرين التكنولوجيين في الجامعات الأردنية، وتمكينهم من الانتقال بمشروعاتهم من مرحلة النماذج الأولية والمنتجات القابلة للتطبيق إلى النمو، وبناء الشراكات، والتجارب السوقية، وتعزيز فرص التوسع التجاري، وينفذ البرنامج من قبل IMAPCT MENA بتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( (BMZوالاتحاد الأوروبي (EU)، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ))، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE).