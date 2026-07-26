الراتب والمدة.. تفاصيل عقد محمد صلاح مع بشكتاش

خبرني - أكدت تقارير صحفية توصل محمد صلاح قائد منتخب مصر لاتفاق مع نادي بشكتاش التركي من أجل الانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا في صفقة انتقال حر.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بتوقيع عقد يمتد حتى صيف 2027 يحصل بموجبه صلاح على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو مع وجود بند يمنح الطرفين خيار تمديد العقد حتى صيف 2028.

وأشار شيرا إلى أن إدارة بشكتاش تبدي تفاؤلا كبيرا بإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار مدرب الفريق، فينتشنزو إيتاليانو في الضغط من أجل حسم التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وأضاف أن إدارة بشكتاش تعمل حاليا على إنهاء اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وسط توقعات بإتمامها خلال الأيام المقبلة.

ونجح محمد صلاح في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات والأرقام القياسية خلال رحلته مع ليفربول.

وارتبط اسم محمد صلاح بعدة أندية سعودية وأمريكية بجانب بشكتاش التركي للفوز بخدماته في الموسم الكروي الجديد.