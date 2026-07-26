تغيرات في اللسان قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

خبرني - يشير طبيب الأسنان أندريه جوك، إلى أن القرح والبقع التي لا تلتئم على اللسان، قد تكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان.

ووفقا له، يعتقد معظم المرضى أن طبيب الأسنان يكتفي بتقييم حالة أسنانهم خلال الزيارة. ولكن في الواقع، يبدأ طبيب الأسنان الخبير بفحص اللسان قبل كل شيء. ويحذر من القرح التي لا تلتئم لفترة طويلة، أو التشققات، أو التثخنات، أو تغير لون الغشاء المخاطي للفم.

ويقول: "إذا استمرت أي تغيرات في الغشاء المخاطي للفم أكثر من أسبوعين، يجب استشارة الطبيب".

ووفقا له، يظهر سرطان الفم في البداية على اللسان والغشاء المخاطي. وقد يظهر سرطان الفم في المراحل المبكرة، على شكل قرحة صغيرة، أو منطقة متثخنة، أو بقعة بيضاء أو حمراء. ولا يشعر المريض بألم.

ويؤكد الدكتور جوك على أهمية التشخيص المبكر، لأنه إذا اكتشف المرض في مراحله الأولى، يمكن لأساليب العلاج الحديثة أن تحقق نتائج ممتازة.

ومن المؤشرات المهمة الأخرى ظهور كمخة على اللسان. فبحسب الطب المبني على الأدلة، لا يكفي لون اللسان وحده لتشخيص أي مرض، ولكن وجود طبقة سميكة وبارزة قد يكون علامة على اختلال التوازن في البكتيريا المعوية، أو سوء نظافة الفم، أو التهاب مزمن. كما أن آثار الأسنان على جانبي اللسان تشير إلى زيادة التوتر في عضلات المضغ، أو سوء إطباق الأسنان، أو عادة الضغط على الأسنان.

ويقول: "كثيرا ما يشكو هؤلاء المرضى من الصداع، وتوتر عضلات الوجه، وآلام الرقبة، وطقطقة في المفصل الصدغي الفكي".

ووفقا له، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لجفاف اللسان، فاللعاب أحد أهم أنظمة الدفاع في الجسم. وعندما يكون غير كاف، يزداد خطر تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، والالتهابات الفطرية بشكل ملحوظ.

ويقول: "قد تساهم وضعية اللسان غير الصحيحة في سوء إطباق الأسنان، وتؤثر على نمو الفك، بل وتؤثر على المظهر".

ويؤكد، أن اللسان يلعب دورا هاما في الكلام والمضغ والبلع والتنفس والتواصل. وتؤثر حالته بشكل مباشر على قدرة الشخص على التواصل بفعالية وتناول الطعام والشعور بالراحة.

ويقول مختتما حديثه: "ليس هدف الفحوصات الدورية الحصول على ابتسامة جميلة فحسب، بل إنها تساعد أحيانا في الكشف عن الأمراض في مراحل مبكرة جدا، حتى قبل أن يدرك الشخص وجودها"