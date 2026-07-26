إدراج عمّان كنموذج ريادي للحافلات عديمة الانبعاثات في تقرير الاتحاد العالمي للنقل 2026

خبرني - أُدرجت مدينة عمّان كنموذج ريادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحافلات عديمة الانبعاثات في تقرير (ZEB/ zero -Emission Buses ) الاتحاد العالمي للنقل العام لسنة 2026، وذلك في إنجاز نوعي يرسخ مكانة العاصمة الأردنية كمدينة رائدة ومستدامة في مجال إدارة وتطوير منظومة النقل العام والتحول نحو الحلول الصديقة للبيئة.

ويمثل هذا الاستحقاق الرؤية الاستراتيجية لأمانة عمّان الكبرى في التحول نحو مدينة ذكية وبيئة مستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يعزز جودة حياة المواطنين، ويرفع كفاءة البنية التحتية، ويضع عَمّان في طليعة المدن التي تُقدم نموذجا يحتذى به.

وحققت أمانة عمّان الكبرى المرتبة الأولى إقليميا مناصفة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي من حيث نموذج الحوكمة والسيادة، حيث صنف التقرير أمانة عمّان في الفئة السيادية الأعلى تعاقديا باعتبارها المالك الحصري للحافلات الكهربائية ومحطات الشحن والبيانات، اضافة إلى كونها أفضل السلطات تطبيقاً للنموذج الهجين الذي يحمي النقل في المدينة من احتكار الشركات.

وصنف التقرير أمانة عمّان ضمن أفضل 3 بلديات من حيث النضج التشغيلي للسلطات في المنطقة مثل أمانات مكة وجدة ورأس الخيمة ومسقط لأنها نقلت دورها من منظم نظري إلى مشغل ميداني فعلي عبر ذراعها التنفيذي (شركة رؤية عمان للنقل).

وأوضح التقرير أن أمانة عمّان تخطت بلديات كبرى في الإقليم لا تزال في مرحلة الصياغة النظرية لخطط النقل الأخضر.

كما صنفت الأمانة في المرتبة الأولى، خارج دول الخليج، من حيث تكامل التخطيط الحضري، من خلال ربط منظومة الباص سريع التردد بمشاريع المواقف والتحول الرقمي الشامل للمدينة، مما يضع عمان كنموذج فريد في هذا المجال.