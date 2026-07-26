خطة مرورية استعدادا لانطلاق النسخة الأولى من سباق فسيفساء مأدبا

خبرني - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) الأحد، وبالتنسيق مع إدارة السير وجميع المديريات التابعة لمديرية الأمن العام، عن استكمال الترتيبات المتعلقة بالخطة المرورية الخاصة بالنسخة الأولى من سباق فسيفساء مأدبا 2026، والمقرر إقامته الجمعة المقبلة في محافظة مأدبا، تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للماراثونات.

ويأتي هذا الحدث الرياضي في إطار جهود الجمعية لتعزيز السياحة الرياضية وتسليط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي الذي تتميز به مدينة مأدبا، إذ يستقطب السباق عدائين من الأردن وخارجه للمشاركة في تجربة رياضية فريدة تجمع بين الرياضة والتاريخ والثقافة.

وأكدت الجمعية، أن الخطة المرورية أعدت بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة المشاركين والمواطنين والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق المحافظة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واتباع الطرق البديلة خلال فترة الإغلاقات.

وأوضحت المدير العام للجمعية لينا الكرد، أن التنسيق المتواصل مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير يعكس الحرص المشترك على تنظيم السباق وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم، مشيرة إلى أن جميع الجهات الشريكة تعمل على توفير تجربة آمنة ومتميزة للمشاركين، مع مراعاة الحد من تأثير الإغلاقات المرورية على حركة المواطنين.

وأضافت، أن نجاح الفعاليات الرياضية الكبرى يعتمد على تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية، مثمنة الدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام وإدارة السير وجميع الجهات المعنية في دعم وإنجاح هذا الحدث الرياضي الوطني.

وستبدأ الإغلاقات المرورية الجمعة المقبلة من الواحدة فجرا وحتى الثانية عشرة ظهرا على النحو التالي: إغلاق شارع فلسطين (من موقع جبل نيبو وحتى دوار الطيارة) بالاتجاهين.

إغلاق شارع فلسطين من دوار الطيارة باتجاه تقاطع بنك الإسكان.

إغلاق جميع الفتحات المرورية والشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع فلسطين.

إغلاق تقاطع بنك الإسكان وساحة السلام والطريق المؤدي إلى ميدان الثورة العربية الكبرى.

إغلاق كل من شارع الملك فيصل، والشارع السياحي وشارع الأمير حسن وشارع الأميرة هيا وشارع أبو بكر الصديق، إضافة إلى منطقة إشارة الأحوال المدنية.

وأكدت الجمعية جاهزية كوادر إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية ومساعدة المواطنين على استخدام الطرق البديلة، داعية الجميع إلى عدم الوقوف أو التوقف ضمن المسارات المخصصة للسباق خلال فترة الإغلاقات، بما يسهم في ضمان سلامة المشاركين وتسهيل الحركة المرورية.

واختتمت الجمعية الأردنية للماراثونات بيانها بتأكيد تطلعها لاستقبال المشاركين في النسخة الأولى من سباق فسيفساء مأدبا، الذي يمثل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في المملكة، ويجسد مفهوم السياحة الرياضية من خلال تجربة تجمع بين الرياضة والتاريخ والثقافة في واحدة من أعرق المدن الأردنية.