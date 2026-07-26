جوزيه مورينيو يرد على عرض آرسنال لضم فينيسيوس جونيور

خبرني - كشفت تقارير صحفية موقف المدير الفني لفريق ريال مدريد جوزيه مورينيو من رحيل النجم فينيسيوس جونيور خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله.

وأثار فينيسيوس جونيور مزيدا من الجدل والتكهنات حول مستقبله مع ريال مدريد، فبينما يسير الفريق الملكي نحو إقناع لاعبه بتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027 دخل آرسنال على الخط للفوز بتوقيعه قبل بداية موسم 2026 ـ 2027.

وفجرت صحيفة الآس الإسبانية (AS) مفاجأة كبرى بعدما كشفت أن آرسنال يبذل كل جهوده للتعاقد مع فينيسيوس جونيور الذي يعتبر الهدف الأول للنادي اللندني.

لكن صحيفة "تليغراف" أوردت ردا مباشرا وحاسما لجوزيه مورينيو حول موقفه من إمكانية رحيل "فيني" إلى آرسنال قبل بداية موسم 2026 ـ 2027.

وأفادت الصحيفة أن مورينيو يعارض بشدة رحيل لاعبه في حال قدم آرسنال عرضا وقد أوضح مدرب ريال مدريد الجديد للنادي رغبته في بقاء جميع لاعبيه الأساسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وخصوصا فينيسيوس.

وخاض النجم البرازيلي 53 مباراة وأحرز 22 هدفا في جميع المسابقات مع ريال مدريد لموسم 2025-2026، لكن علاقته لم تكن جيدة مع مختلف مدربي الفريق في الموسم الماضي وهو السبب الذي حفز آرسنال للنظر في التعاقد مع الجناح البرازيلي.