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  • حسان يزور محمية العقبة البحرية عقب إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو

حسان يزور محمية العقبة البحرية عقب إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو

  • 26 تموز 2026
  • 10:46
حسان يزور محمية العقبة البحرية عقب إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو

خبرني - زار رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، محميَّة العقبة البحريَّة، بعد صدور قرار منظمة الأمم المتَّحدة للتَّربية والعلم والثَّقافة (اليونسكو) بإدراجها على قائمة التُّراث العالمي، ويشيد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، ويؤكِّد ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحيَّاً وبيئيَّاً واقتصاديَّاً.

ويأتي إدراج المحميَّة على قائمة التُّراث العالمي تقديراً لما تتمتَّع العقبة به من تنوُّع حيوي بحري فريد، وحماية للأنواع والنُّظم البيئيَّة البحريَّة والشِّعاب المرجانيَّة.

وتحتضن المحميَّة أكثر من 150 نوعاً من الشِّعاب المرجانيَّة وأكثر من 500 نوع من الأسماك ونحو 1000 نوع من الكائنات النَّادرة والمهدَّدة، بما يجعلها من أكثر المناطق البحرية تنوعاً على مستوى الإقليم والعالم.

وأُدرجت محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عقب اعتماد القرار رسميا من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها الـ48 المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا.

وجاء إدراج المحمية وفق المعيارين الطبيعيين التاسع والعاشر من معايير التراث العالمي، تقديرا لما تتمتع به من عمليات بيئية استثنائية، وتنوع حيوي بحري فريد، وإسهام ذي أهمية عالمية في حماية الأنواع والنظم البيئية البحرية المهددة.

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