الكويت تقر اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان

خبرني - أقرت الكويت، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع باكستان، بعد صدور مرسوم بقانون بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الكويت بتاريخ 11 حزيران 2023، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الكويتية الأحد.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين والتزاماتهما الدولية.

وتشمل مجالات التعاون التدريب والتعليم العسكري، والتعاون بين القوات المسلحة بين البلدين، والمجالات اللوجستية، وتبادل الأفراد والخبراء الفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العسكرية، إضافة إلى التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

وتنص الاتفاقية على إعداد خطط سنوية لتنفيذ الأنشطة المشتركة من خلال بروتوكولات وبرامج تنفيذية، إلى جانب تعزيز التعاون عبر تبادل الزيارات على مختلف المستويات.

كما تنص على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنسيق وتنفيذ التعاون بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية، برئاسة مسؤولين يعينهما وزيرا الدفاع في البلدين، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً سنوياً.

وتلزم الاتفاقية الطرفين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات والوثائق السرية المتبادلة، وعدم نقلها إلى أي طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي قدمها، مع استمرار الالتزام بحمايتها حتى بعد انتهاء العمل بالاتفاقية.

كما تؤكد الاتفاقية أن أحكامها لا تؤثر في التزامات أي من البلدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى، وتنص على تسوية أي خلاف يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها ودياً بين الطرفين، دون إحالته إلى أي طرف ثالث أو إلى محاكم محلية أو دولية.