*
الاحد: 26 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • مناسبات
  • م. معتصم العبوشي وزوجته يهنئان ابنتهما آية بمناسبة تخرجها الأولى على دفعتها

م. معتصم العبوشي وزوجته يهنئان ابنتهما آية بمناسبة تخرجها الأولى على دفعتها

  • 26 تموز 2026
  • 10:28
م معتصم العبوشي وزوجته يهنئان ابنتهما آية بمناسبة تخرجها الأولى على دفعتها

خبرني - تقدّم المهندس معتصم العبوشي وزوجته بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز لابنتهما آية العبوشي، بمناسبة تخرجها من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بعد أن حققت إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، ونيلها المركز الأول على دفعة تخصص الإعلام الرقمي الإلكتروني.
وأكد المهندس العبوشي أن هذا التفوق ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، مشيرًا إلى أن ما حققته آية يمثل مصدر فخر واعتزاز للعائلة، ويعكس إصرارها على التميز والنجاح في مسيرتها العلمية.
وأضاف: "نحمد الله على هذا الإنجاز الذي أسعد قلوبنا، ونسأل الله أن يوفق ابنتنا آية في حياتها العملية والعلمية، وأن يجعل هذا التفوق بداية لمسيرة حافلة بالعطاء والنجاح وخدمة الوطن."
كما أعربت والدتها عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن آية كانت مثالًا للطموح والالتزام طوال سنوات الدراسة، ومتمنية لها دوام التوفيق والتميز في مستقبلها المهني.
واختتم الوالدان تهنئتهما بالدعاء لابنتهما بمزيد من النجاح والتألق، وأن تبقى دائمًا نموذجًا مشرفًا للشباب الأردني الطموح، مباركين لها هذا الإنجاز الذي سيبقى محطة مضيئة في مسيرتها العلمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أحمد رمضان .. مبارك النجاح بشهادة المحاسب القانوني
أحمد رمضان .. مبارك النجاح بشهادة المحاسب القانوني
  • 2026-07-25 23:04
محمد حجاج يتخرج من جامعة ساسكس بمرتبة الشرف في الذكاء الاصطناعي
محمد حجاج يتخرج من جامعة ساسكس بمرتبة الشرف في الذكاء الاصطناعي
  • 2026-07-25 21:51
شكر وتقدير للدكتور الإستشاري بشار غوشة
شكر وتقدير للدكتور الإستشاري بشار غوشة
  • 2026-07-25 10:43
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
  • 2026-07-24 22:10
حلا أحمد عوض الطراونة .. مبروك التخرج
حلا أحمد عوض الطراونة .. مبروك التخرج
  • 2026-07-24 19:03
الدكتور علي السواعير العجارمة.. الف مبارك زواجك وعقبال الذرية الصالحة
الدكتور علي السواعير العجارمة.. الف مبارك زواجك وعقبال الذرية الصالحة
  • 2026-07-24 14:47