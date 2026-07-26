م. معتصم العبوشي وزوجته يهنئان ابنتهما آية بمناسبة تخرجها الأولى على دفعتها

خبرني - تقدّم المهندس معتصم العبوشي وزوجته بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز لابنتهما آية العبوشي، بمناسبة تخرجها من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بعد أن حققت إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، ونيلها المركز الأول على دفعة تخصص الإعلام الرقمي الإلكتروني.

وأكد المهندس العبوشي أن هذا التفوق ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، مشيرًا إلى أن ما حققته آية يمثل مصدر فخر واعتزاز للعائلة، ويعكس إصرارها على التميز والنجاح في مسيرتها العلمية.

وأضاف: "نحمد الله على هذا الإنجاز الذي أسعد قلوبنا، ونسأل الله أن يوفق ابنتنا آية في حياتها العملية والعلمية، وأن يجعل هذا التفوق بداية لمسيرة حافلة بالعطاء والنجاح وخدمة الوطن."

كما أعربت والدتها عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن آية كانت مثالًا للطموح والالتزام طوال سنوات الدراسة، ومتمنية لها دوام التوفيق والتميز في مستقبلها المهني.

واختتم الوالدان تهنئتهما بالدعاء لابنتهما بمزيد من النجاح والتألق، وأن تبقى دائمًا نموذجًا مشرفًا للشباب الأردني الطموح، مباركين لها هذا الإنجاز الذي سيبقى محطة مضيئة في مسيرتها العلمية.