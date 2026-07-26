الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من طولكرم

خبرني - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم، أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا بينهم سيدة وأسرى محررون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينية بتول جمال من منزلها في قرية كفا جنوب طولكرم، والأسير المحرر عبد الفتاح عازم القدومي (57 عاما)، والأسير المحرر عمار مناع (63 عاما)، من مدينة طولكرم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسرى المحررين علاء شاهين من ضاحية ارتاح، وفيصل محمود خليفة (44 عاما)، وحسام عارف (49 عاما)، وعلي أبو الرب، وعادل قاسم، والشاب محمد قاسم، بعد مداهمة منازلهم في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، كما داهمت عددا من منازل في بلدة بلعا شرق طولكرم، واعتقلت 5 فلسطينيين.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل فلسطينيين في بلدتي قفين وزيتا، وأجرت عملية تفتيش واسعة، وأخضعت سكانها للاستجواب.

وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري قال في 8 تموز الماضي، إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعانون أوضاعا صعبة وكارثية، في ظل استمرار ما وصفه بالجرائم الطبية والتجويع والانتهاكات الجسيمة والمتواصلة.

وأضاف الزغاري لـ"المملكة" أن الأسرى يتعرضون للظلم والقهر والاضطهاد داخل المعتقلات الإسرائيلية، في ظل استمرار الجرائم الطبية والتجويع والانتهاكات الجسيمة والمتواصلة، التي تأتي، بحسب قوله، بتعليمات من مختلف الجهات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بهدف "الانقضاض على الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدولي".