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رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية

  • 26 تموز 2026
  • 10:21
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية

خبرني - وضع رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل، بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن مشروع تطوير ميناء الشَّيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال.

ويعد مشروع وحدة التغويز الشاطئية خيارا استراتيجيا لأمن التزود بالطاقة، وبديلا للباخرة العائمة ويستهدف تنويع مصادر الطاقة وخياراتها، وزيادة مخزونها، وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة.

ويوفر المشروع إمكانية التعامل مع العديد من موردي الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ومن عدة مصادر لضمان أمن التزود بالطاقة سيتم بالتوازي مع مشروع وحدة التغويز الإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال والمستخدم لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياجات تزويد الصناعات منه كخيار استراتيجي لإدامة التزوُّد بالطَّاقة، وخفض كلف تشغيل ميناء الغاز الطَّبيعي على شركة الكهرباء الوطنيَّة.

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