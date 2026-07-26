حسّان يفتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية بالعقبة

خبرني - افتتح رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، ضمن مشروع يهدف إلى دعم الصناعات الوطنية في المدن والمناطق الصناعية، وخفض كلف الطاقة عليها.

وأُنجزت محطة تزويد المصانع بالغاز الطبيعي خلال نحو 10 أشهر فقط، بكلفة بلغت 3.5 مليون دينار، بعدما وضع رئيس الوزراء حجر الأساس للمشروع في أيلول من العام الماضي، رغم أن المدة المتوقعة لتنفيذه كانت 18 شهراً.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحفز جذب الاستثمارات، ويضاعف الصادرات، إلى جانب تحقيق الاستدامة البيئية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وستسهم محطتا الغاز الطبيعي في القويرة والمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة في تزويد المصانع بالطاقة النظيفة والمستدامة، بما يساعد على خفض كلف الإنتاج، وتمكين الصناعات الوطنية من التوسع، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات جديدة إلى المحافظة.

وافتتح رئيس الوزراء جعفر حسّان، محطة للغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية في العقبة، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%.