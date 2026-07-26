افتتاح محطة غاز طبيعي في القويرة الصناعية بكلفة 8 ملايين دينار

خبرني - افتتح رئيس الوزراء جعفر حسّان، محطة للغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية في العقبة، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%.

وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما تبلغ قدرتها التشغيلية الأولية 30 ألف متر مكعب يومياً، قابلة للزيادة إلى 90 ألف متر مكعب يومياً.

وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، التي تشهد نمواً متصاعداً في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة.

وتطورت مدينة القويرة الصناعية على مساحة 1800 دونم، وبدأ تنفيذها عام 2023، ضمن اتفاقية تطوير مشترك بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وشركة PBI.

وشملت المرحلة الأولى، التي تزيد مساحتها على 300 دونم، استكمال أعمال البنية التحتية، وإنشاء محطة لقياس وتخفيض الضغط مرتبطة بخط الغاز العربي وشبكة الغاز الطبيعي، بقدرة تزيد على 90 ألف متر مكعب في الساعة، وبكلفة بلغت 25 مليون دينار.