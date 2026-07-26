بعد تمثيل الجريمة.. القضاء يجدد حبس محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

خبرني - في تطور قضائي للجريمة التي أثارت صدمة واسعة داخل الشارع المصري خلال الأيام الماضية، قرر قاضي التجديدات بمحكمة الإسكندرية حبس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بالتزامن مع استمرار النيابة العامة في استكمال التحقيقات وانتظار تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية لكشف جميع ملابسات الجريمة.

وجاء قرار الحبس بعد أيام من القبض على المتهمة، وهي محامية تُدعى بالأحرف الأولى «س.م.ح»، داخل شقة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، عقب هروبها من الإسكندرية، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائها بعد تتبع هاتفها المحمول.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة، موضحة أن خلافات أسرية ممتدة مع والدتها استمرت لسنوات، وكانت سبباً في تدهور حياتها الأسرية وانفصالها عن زوجها وابتعاد بناتها عنها، مؤكدة أن مشادة نشبت بينهما داخل الشقة التي تقيمان بها في منطقة سيدي بشر قبلي شرق الإسكندرية، انتهت بقيامها بخنق والدتها حتى فارقت الحياة.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها استخدمت سكيناً ومقصاً في تقطيع الجثمان إلى أكثر من 10 أجزاء على مدار يومين، ثم أخفت الأشلاء داخل حقائب وثلاجة الشقة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن تغادر الإسكندرية متجهة إلى الجيزة.

وأعادت المتهمة، أمس (الجمعة)، تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة داخل مسرح الواقعة، وسط حراسة أمنية مشددة، إذ شرحت جميع مراحل ارتكاب الجريمة، منذ لحظة الاعتداء على والدتها وحتى مغادرة الشقة عقب الانتهاء من تقطيع الجثمان، فيما واصل فريق التحقيق مطابقة أقوالها مع الأدلة التي جُمعت من مكان الحادثة.

وكانت نيابة أول المتنزّه قد قررت في وقت سابق حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب استجواب استمر نحو ثماني ساعات، كما أمرت باستعجال تقرير الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية لفحص جميع الآثار الموجودة داخل الشقة، قبل أن يقرر قاضي التجديدات مد فترة الحبس إلى 15 يوماً.

وكشفت التحريات الأولية معلومات تشير إلى أن المتهمة كانت تعاني ظروفاً نفسية صعبة خلال الفترة الماضية، عقب وفاة ابنتها، كما أفادت التحريات بأنها سبق أن حاولت الانتحار أكثر من مرة، إلا أن تلك المعلومات لا تزال ضمن عناصر التحقيق ولم تصدر بشأنها نتائج نهائية من جهات التحقيق.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المتنزّه أول بلاغاً من سكان عقار بشارع العاشر من رمضان في منطقة سيدي بشر قبلي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، إذ أفاد الجيران بأن المحامية كانت تقيم مع والدتها المسنة، وأنها بررت الرائحة في البداية بأنها ناتجة عن طعام متروك، إلا أن استمرارها دفع الأهالي إلى إبلاغ الشرطة.

وعقب استصدار الإجراءات القانونية، داهمت قوات الأمن الشقة، لتكتشف مشهداً صادماً، إذ عُثر داخل الصالة على أجزاء آدمية، بينما وُجدت حقائب تحتوي على أجزاء أخرى من الجثمان، كما عثرت القوات داخل الثلاجة والمجمد على بقية الأشلاء، إضافة إلى كيس يحتوي على الأحشاء، فيما تم التحفظ على سكين ومقص يشتبه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة.

وباشرت النيابة العامة معاينة موقع الحادثة، وتولى وكيل النائب العام أحمد راشد أبو زيد استجواب المتهمة، التي أقرت بارتكاب الواقعة عقب تحقيقات استمرت نحو ثماني ساعات، كما أمرت النيابة باستكمال تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتحليل البصمة الوراثية (DNA)، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة عقب انتهاء التحقيقات.