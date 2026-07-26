كشط وتعبيد على طريق العدسية – ناعور.. وإغلاق جزئي باتجاه الشونة

خبرني - تباشر وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال كشط وتعبيد على المسرب الأيسر من طريق العدسية – ناعور في منطقة العامرية، باتجاه الشونة، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وتُنفذ الأعمال يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتستدعي إغلاق المسرب الأيسر من الطريق باتجاه الشونة طوال فترة التنفيذ.

وأكدت إدارة الدوريات الخارجية تواجد كوادرها في موقع الأعمال لتقديم المساعدة والإرشاد لمستخدمي الطريق، وتنظيم الحركة المرورية بما يضمن انسيابيتها وسلامة السائقين.

ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بالإشارات التحذيرية والتحويلات المرورية، واتباع تعليمات رجال الأمن العام، تجنبًا للازدحامات وضمانًا لإنجاز أعمال الصيانة بالشكل الأمثل.