كرويف ما كان ليقبل بهذا.. ميسي يتعرض لهجوم بسبب صمته عن تصرفات الأرجنتين

خبرني - تعرض النجم ليونيل ميسي لانتقادات بسبب عدم إدانته الأسلوب البدني الذي انتهجه منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم 2026، إذ كان منتخب بلاده في قلب الجدل خلال البطولة بسبب ما اعتبره كثيرون أسلوباً عنيفاً ومبالغاً في الالتحامات، ما تسبب في عدد من المواجهات المتوترة مع المنافسين.

وخسرت الأرجنتين المباراة النهائية بمشاركة ميسي بهدف دون رد أمام إسبانيا لتفقد فرصة التتويج للمرة الثانية على التوالي.

ولم يظهر فريق المدرب ليونيل سكالوني بأفضل مستوياته في كأس العالم، إذ اعتمد في كثير من الأحيان على سحر ميسي لإنقاذه من المواقف الصعبة.

لكن الهزيمة أمام إسبانيا بهدف دون رد في النهائي كشفت، بحسب التقرير، الجانب السلبي من المنتخب الأرجنتيني، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى إنزو فرنانديز بطاقة حمراء في الشوط الثاني، فيما شوهد زميلاه ناهويل مولينا ولياندرو باريديس وهما يشتبكان مع عدد من لاعبي إسبانيا بعد صافرة النهاية.

واستمرت تلك التصرفات، بحسب التقرير، خلال مراسم التتويج، عندما أدار جميع لاعبي الأرجنتين ظهورهم تقريباً أثناء رفع المنتخب الإسباني لكأس العالم.

وأبدى المهاجم الإيرلندي السابق توني كاسكارينو استياءه من هذه الأحداث خلال تحليله لمشوار الأرجنتين في البطولة.

ورغم أن ميسي حرص على الابتعاد عن الجدل الذي صاحب تصرفات منتخب بلاده داخل الملعب، فإن كاسكارينو يرى أن قائد الأرجنتين كان ينبغي أن يتطرق إلى سلوك زملائه في رسالته عبر "إنستغرام" بعد نهاية كأس العالم، والتي شكر فيها الجماهير على دعمها.

وقال كاسكارينو في تصريحات نقلها موقع "توك سبورت": لديهم لاعبون رائعون في تشكيلتهم، لكنني شعرت بخيبة أمل من ليونيل ميسي، لأنه لم يتفاعل مع الطريقة التي لعب بها منتخب الأرجنتين. بالنسبة لي، هو أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق.

وأضاف متسائلاً: هل كان يوهان كرويف سيقبل أن تلعب هولندا بهذه الطريقة؟

وأجاب: لا، لم يكن ليقبل بذلك، وهناك كثير من عظماء اللعبة الذين كانوا سيرفضون أيضاً.

وتابع: تفاجأت لأن ميسي لم يقل شيئاً مثل: صحيح أن القوة البدنية جزء من لعبنا، لكن لدينا أيضاً الكثير من الموهبة وكان يجب أن نظهرها بشكل أكبر.

وأردف: أعلم أن هذا الأسلوب منحهم الفوز على إنجلترا، لكنني أشعر أن ميسي، بما يمثله من قيمة، هل هو مرتاح فعلاً لأن تلعب الأرجنتين بهذه الطريقة؟

رسالة ميسي بعد النهائي

وانهار ميسي بالبكاء عقب خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. ومن المتوقع أن يضع نجم إنتر ميامي حداً لمسيرته الدولية بعدما خاض 207 مباريات بقميص بلاده وسجل 125 هدفاً.

وكتب ميسي في رسالة مؤثرة عبر حسابه على "إنستغرام"، الذي يتابعه أكثر من 515 مليون شخص: الألم هائل، وسيستغرق هذا الجرح وقتاً حتى يلتئم. لكنني أختار أيضاً أن أتمسك بكل الأشياء الجميلة. بالمباريات التي خضناها وبكل ما قدمناه، فهذا سيبقى في ذاكرتنا إلى الأبد.