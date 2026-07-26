الأردن.. أجواء صيفية عادية الأحد والاثـنين

خبرني - يكون الطقس الأحد والاثنين، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 31- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29- 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28- 14، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37- 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.