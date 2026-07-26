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البرازيل.. نجل الرئيس السابق المحكوم بالانقلاب يترشح للرئاسة

  • 26 تموز 2026
  • 04:21
البرازيل نجل الرئيس السابق المحكوم بالانقلاب يترشح للرئاسة
فلافيو بولسونارو ينتمي لليمين

خبرني  - أعلن الحزب الليبرالي البرازيلي اختيار السياسي اليميني فلافيو بولسونارو مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية، حيث سيواجه الرئيس الحالي المنتمي إلى اليسار لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول).

وفلافيو بولسونارو، 45 عاما، هو الابن الأكبر للرئيس السابق جاير بولسونارو، الذي حُكم عليه بالسجن لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.

وخلال مؤتمر الحزب الليبرالي في مدينة ساو باولو الجمعة، حصل السيناتور فلافيو بولسونارو على دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أحد أبرز شخصيات اليمين السياسي في أمريكا اللاتينية، الذي سافر إلى البرازيل خصيصا لحضور إعلان الترشيح.

كما تحتفظ عائلة بولسونارو بعلاقات سياسية وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتقدم لولا دا سيلفا، 80 عاما، حاليا في نسبة تأييد الناخبين، وفقا لأحدث استطلاع أجراه معهد داتا فولها للأبحاث.

ويتولى لولا منصب الرئيس منذ عام 2023، بعدما شغل المنصب سابقا بين عامي 2003 و2011. وينتمي إلى حزب العمال اليساري، الذي يُتوقع أن يعلن رسميا ترشيحه في أغسطس (آب).

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في 4 أكتوبر (تشرين الأول). وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة، فستجرى جولة إعادة في 25 أكتوبر (تشرين الأول).

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