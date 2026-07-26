أكسيوس: ترمب يوجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران

خبرني - كشف موقع "أكسيوس" الإخباري -نقلا عن مصدرين مطلعين لم يسمهما- أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر توجيهات إلى الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة ضد إيران، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية.

وبحسب المصدرين، فقد رفض ترمب، الجمعة، المصادقة على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز إلى الجيش بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها.

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ولفت التقرير إلى أن قرار ترمب تزامن تقريبا مع وصول وفد عُماني إلى طهران، لإجراء مباحثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح المصدران أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لـ"احتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق" إذا استدعت التطورات ذلك.

وأشار التقرير إلى أن قرار ترمب يعكس رغبته في إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، إلى جانب قناعته بأن مستوى الضربات الأمريكية الحالي بلغ أقصى درجات فعاليته، ما لم تتخذ الإدارة قرارا بالعودة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق.

ووفق التقرير، فقد اعتاد ترمب، وعلى مدى نحو أسبوعين، الموافقة يوميا على خطط الهجمات التي كانت ترفعها المؤسسة العسكرية، والتي كان يجري تنفيذها عادة قبيل منتصف الليل بتوقيت الشرق الأوسط.

وأضاف أن طبيعة توجيهات ترمب لا تزال غير واضحة، إذ لم يتبين بعد ما إذا كانت تمثل قرارا مؤقتا يقتصر على المرحلة الحالية، أم تحولا دائما في نهج الإدارة الأمريكية تجاه إيران.