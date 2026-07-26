*
الاحد: 26 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • إيران تقول إنها باعت نفطا بـ18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة

إيران تقول إنها باعت نفطا بـ18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة

  • 26 تموز 2026
  • 03:53
إيران تقول إنها باعت نفطا بـ18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة

خبرني  - قالت وزارة النفط الإيرانية، السبت، إنّها تمكّنت من بيع نفط بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة.

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الرسمي أنها باعت "نفطا بـ11,5 مليار دولار خلال فترة الحرب وبـ6,5 مليارات دولار خلال الهدنة" التي انهارت في وقت سابق من هذا الشهر.

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه العائدات تمثّل أكثر من 60% من الإيرادات النفطية المتوقعة في موازنة العام، رغم الأزمة".

وكان رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أشار في أواخر حزيران/ يونيو إلى أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأميركي على موانئها.

وأشعلت الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران فتيل الحرب في 28 شباط/ فبراير، ما دفع طهران إلى الردّ باستهداف مواقع وقواعد الولايات المتحدة في المنطقة.

وأوقفت هدنة معلنة في نيسان/ أبريل إلى حد كبير العمليات القتالية، لكن الضربات استؤنفت مطلع تموز/ يوليو مع احتدام النزاع بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز الحيوي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

خبير أردني يتوقع استمرار صعود أسعار النفط العالمية
خبير أردني يتوقع استمرار صعود أسعار النفط العالمية
  • 2026-07-25 17:48
المواصفات والمقاييس تتعامل مع 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026
المواصفات والمقاييس تتعامل مع 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026
  • 2026-07-25 16:17
وزير المالية يوجه بأن تكون موازنة 2027 واقعية تستجيب للأولويات الوطنية
وزير المالية يوجه بأن تكون موازنة 2027 واقعية تستجيب للأولويات الوطنية
  • 2026-07-25 16:12
انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 عند 83.1 دينارا
انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 عند 83.1 دينارا
  • 2026-07-25 12:31
إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى الولايات المتحدة بالكامل من الرسوم الجمركية
إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى الولايات المتحدة بالكامل من الرسو...
  • 2026-07-25 12:27
ارتفاع أقساط التأمين 8.8% إلى قرابة 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026
ارتفاع أقساط التأمين 8.8% إلى قرابة 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026
  • 2026-07-25 12:22