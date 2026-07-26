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الجزائر.. السيطرة على 91 حريقا من أصل 103 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

  • 26 تموز 2026
  • 03:49
الجزائر السيطرة على 91 حريقا من أصل 103 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

خبرني  - تمكنت الحماية المدنية في الجزائر من إخماد 91 حريقا من أصل 103 حرائق، سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت مصالح الحماية المدنية 103 حرائق خلال الفترة نفسها، تم إخماد 91 منها.

وذكرت أن عناصر الحماية المدنية يواصلون جهودهم لإخماد 12 حريقا بكل من ولايات سوق أهراس، وسكيكدة، والبويرة، والطارف، وقسنطينة، وسعيدة، وميلة، وبرج بوعريريج، وبجاية، وجيجل.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لولاية سوق أهراس، فإن الحريق يمس حاليا ثلاث بلديات هي المراهنة والحدادة وسيدي فرج.

ولفتت إلى أن بعض الحرائق تهدد بعض المساكن ببلديتي سيدي فرج والحدادة، حيث تم إجلاء عدة عائلات كإجراء وقائي مع تسخير جهاز حماية بالميدان.

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