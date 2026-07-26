ألمانيا.. قتيل وإصابات في عملية دهس خلال فعاليات (فخر المثليين)

خبرني - لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 14 آخرون بجروح في عملية دهس بسيارة استهدفت حشدا من الناس خلال مسيرة فخر المثليين في برلين.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، مساء السبت، بأن سيارة اقتحمت حشدا من الناس في حديقة تيرغارتن في العاصمة برلين خلال فعاليات "يوم كريستوفر ستريت" أو "فخر المثليين".

ووفق الصحيفة الألمانية، وقع الحادث حوالي الساعة العاشرة مساء بالقرب من شارع ليني.

وتحدثت صحيفة "بيلد" مع شاهد عيان، صرح بأن شاحنة بيضاء اقتحمت مسرعة حديقة تيرغارتن، مضيفا أنه تم إبلاغ خدمات الطوارئ فورا بوقوع الحادث وسقوط ضحايا.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن شهود عيان قالوا إن "الشرطة ألقت القبض على السائق الذي اقتحم الحشود خلال الفعالية".

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة اعتقال منفذ عملية الدهس.

ويوم "يوم كريستوفر ستريت" هو احتفال ومسيرة سنوية لمجتمع الميم (المثليين ومزدوجي الميول والعابرين جنسياً)، يقام في عدة دول أوروبية أبرزها ألمانيا وأستراليا.

ويطلق في ألمانيا على مسيرات "فخر مجتمع الميم" اسم "يوم شارع كريستوفر" الذي يشير إلى موقع نُزُل "ستونوول" في حي "غرينويتش فيليدج" بمدينة نيويورك، حيث أشعل احتجاج جراء تمييز الشرطة ضد المثليين في 28 يونيو 1969 "حركة تحرير للمثليين".