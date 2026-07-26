جمعية أدلاء السياح تثمّن إشراك أدلاء جرش المحليين لأول مرة في مهرجان جرش

خبرني - ثمّنت جمعية أدلاء السياح الأردنيين قرار إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، إشراك أدلاء السياح المحليين في محافظة جرش لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الأربعين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ربط البعد الثقافي للمهرجان بقيمته التاريخية والأثرية، وتعزز تجربة الزوار من خلال تقديم السردية الحضارية لمدينة جرش الأثرية.

وقال رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنيين أيمن عمر إن إشراك الأدلاء السياحيين المحليين لأول مرة في مهرجان جرش يعد خطوة رائدة تستحق التقدير، لأنها تعكس وعياً بأهمية الدور الذي يؤديه الدليل السياحي في تعريف الزوار بتاريخ المدينة الأثرية، وإبراز قيمتها الحضارية، بما يجعل تجربة حضور المهرجان أكثر عمقاً وثراءً، ويضيف بعداً معرفياً إلى جانب الفعاليات الفنية والثقافية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التراجع الذي شهدته حركة السياحة الأجنبية خلال الأشهر الماضية نتيجة التطورات الإقليمية، إذ توفر فرصة للأدلاء السياحيين لمواصلة ممارسة مهنتهم والاستفادة من خبراتهم، كما تسهم في تنشيط السياحة الداخلية، وتدعم جهود التعريف بالمواقع الأثرية الأردنية، وتؤكد أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يشكل أحد عناصر تعزيز القطاع السياحي في مختلف الظروف.

من جانبه، قال رئيس لجنة أدلاء السياح في جرش محمود بني مصطفى إن مشاركة أدلاء المحافظة لأول مرة في المهرجان تمثل فرصة حقيقية لتقديم الرواية التاريخية لمدينة جرش بأسلوب مهني وموثق، وتعريف الزوار بقصص معالمها الأثرية وإرثها الحضاري، بما يحول زيارة المهرجان إلى تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والفن والتاريخ، وتعزز مكانة جرش كوجهة سياحية وثقافية على مدار العام.