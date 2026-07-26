وسوف.. يضع بصمته من جديد في مهرجان جرش

خبرني - في ثالث ليالي مهرجان جرش في دورته الـ40، و بين مدرجات المسرح الجنوبي أحيا سلطان الطرب جورج وسوف حفلا، بعد انتظار من عشاق أبو وديع.

وبعد غياب 3 أعوام عن خشبة المسرح الجنوبي، عاد الوسوف ليعيد الشوق والحنين الذي رافق محبيه وسطر ليلة تاريخية في قلوب عشاقه.

وقدم سلطان الطرب لجمهور جرش أمسية طربية جمعت بين الكلاسيكيات واغانيه المحببة التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو اللبناني إيلي العليا.

ووسط حضور جماهيري كبير ملأ مدرجات المسرح الجنوبي ناهيك عن جمهور غفير كان خارج المسرح، صدحت الحناجر بالهتافات قبل ساعات من بدء الحفل، وأظهر الجمهور شوقه للقاء سلطان قلوبهم، واطل سلطان الطرب على جمهور جرش بأغنية "يا بياعين الهوا" التي رافقه الجمهور في غنائها بشغف لصوته الذي اشتاقوا لسماعه.

ومن بعدها رحب وسوف بجمهور جرش ومحبيه الذين انتظروه لسنين وحضروا اليوم ليكونوا معه في هذه الليلة، فرغم تعبه لم يحرم سلطان الطرب محبينه من ليلة لا تنسى ستعيش في ذاكرتهم بجميع تفاصيلها.

واستمتع جمهور جرش في هذه الأمسية الاستثنائية بنخبة من أجمل أغانيه والذين بدورهم رافقوه في غنائها جميعها ومنها "بتعاتبني على كلمة"، "طبيب جراح"، و"الهوا سلطان" التي زادت من ألق الليلة.

واستكمل أبو وديع أمسيته الفنية بأغنية "خسرت كل الناس"، "بستنى باليوم واليومين" ، "قلب العاشق دليله"، و "ارضى بالنصيب".

وأطرب ابو وديع جمهور جرش بأغنية "حلوين من يومنا والله"، ولم يبخل سلطان الطرب بأن يلبي طلبات جمهوره في هذه الليلة بباقة أخرى من أجمل الأغنيات التي أحبوها بصوته الذي رافقهم في حنينهم وأشواقهم وأعمارهم.

واستكمل الليلة بجملة من الأغاني ومنها "جرحونا" ،"حد ينسى قلبه"، "كده كفاية"، و"كلام الناس" التي رددها معه جمهور جرش بحماس كبير.

وودع جورج وسوف جمهور جرش بعدد آخر من أجمل أغانيه التي رسخت في قلوب عشاقه، ومنها "حلف القمر"، "اي دمعة حزن لا" وكان الختام بأغنية "خلي عندك خبر" التي أغلق بها أبو وديع صفحة جديدة من تاريخه في مهرجان جرش في حين ودع جمهور مهرجان جرش أيقونة الطرب بهتافات من القلب وتصفيق حار استمر لدقائق وفي عيونهم أمل بلقاء يتجدد على خشبة مسرح أحبه ووجد ليخلد فنه على خشبته.