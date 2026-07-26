صفقات مدوية ورحيل أسماء بارزة في افتتاح ميركاتو الدوري السعودي

خبرني - شهدت الأيام الثلاثة الأولى من فترة الانتقالات الصيفية رسميا في دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2026-2027 والممتدة من 22 يوليو/تموز وحتى 6 سبتمبر/أيلول المقبل، نشاطا ملحوظا للخمسة الكبار: الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب بهدف إعادة ترتيب أوراقهم للوصول إلى أفضل قدرة تنافسية ممكنة في الموسم الجديد.

وشهد نادي النصر حامل اللقب مغادرة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وإعارة الكولومبي جون دوران إلى بنفيكا البرتغالي دون إبرام صفقات جديدة حتى الآن.